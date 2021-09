A fővárosi önkormányzat szerint nem a nem létező biciklisáv okozza a dugót a Blahán

Nincs is biciklisáv a Blahán, reagált közleményben a Főpolgármesteri Hivatal Fürjes Balázs államtitkár, a kormány Budapest-felelősének csütörtökön megfogalmazott követelésére, miszerint a dugók felszámolása érdekében szüntessék meg a biciklisávot a Blahán.

Balogh Samu várostervező, Karácsony Gergely főpolgármester kabinetfőnöke a Facebookon is közzétett válaszában hívta fel Fürjes figyelmét arra a tényre, hogy a felújítási munkálatokra tekintettel a Blaha Lujza téren jelenleg nincs kijelölt biciklisáv, a téren most csak autós sáv halad át. "Tehát a dukókat nem a Blahán amúgy sem létező biciklisáv okozza, hanem a felújítás miatti 2x1 sávos korlátozás, no meg a sok autó".

Balogh válaszában némi pikírtséget is megengedett magának. "Ennyi erővel megszüntethetnénk a Kiskörúton lévő biciklisávokat is, több hatása annak sem lenne. Köszönjük a javaslatot" - írta.

A Fidesz a járvány kezdete, a biciklisávok kialakítása óta igyekszik a fővárosi dugókkal tematizálni a közéletet, tekintet nélkül arra, hogy a főváros nagy forgalmú útvonalain a biciklisávok kialakítása előtt, azoktól függetlenül mindig is dugó van a csúcsidőszakokban - ez már csak abból is adódik, hogy a városok úthálózatát nem a reggeli és esti csúcsidőszakokra optimalizálják, máskülönben a nap java részében kihasználatlan autópályák szabdalnák szét a várost, megnehezítve a gyalogosforgalmat.