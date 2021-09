Az olvasók feljelentése alapján egy dunakanyari település polgármestere leszedette a Meseország mindenkiét a helyi könyvtár polcáról

Az olvasók feljelentése alapján eltávolították egy dunakanyari település könyvtárából a Meseország mindenkié című könyvet, számolt be a Vác online büszkén, de a település nevét nem írták le.

A lap megkereste a település polgármesterét, aki elmondta, hogy a könyvtár használói tettek feljelentést a Kormányhivatalnál, és amikor ő erről értesült, személyesen ment át a könyvtárba.

A polgármester szerint mivel a könyvtár az iskola közelében van, ezért törvény tiltja, hogy „az ilyen típusú, LMBTQ-, szerinte is káros tartalmú könyvek szabadpolcon lehessenek. ” Azt egyébként nem tudni milyen törvényre gondolt a polgármester, mert ilyen törvény nincs Magyarországon, hogy egy könyvtárban nem lehet kirakni egy könyvet, ha az iskola közelében van.

A könyv a könyvtár gyerekrészlegén volt megtalálható a „Nem tudod, hogyan mondd el? Segítünk!” polcon, ahol olyan könyvek sorakoztak még, amik gyerekbetegségekkel, halállal, családi tragédiákkal foglalkoztak.

A lap értesülései szerint a könyvtáros egyetértett a polgármesterrel, és leszedte a könyvet a polcról.

„Örülök annak, hogy olvasóink éles szemmel észrevették a könyvet, és feljelentést tettek a Kormányhivatalnál. Onnan kaptam magam is az észrevételt, természetesen a törvényeket mindenkinek be kell tartani, mi is betartjuk. Így ilyen tartalmú könyv a törvény erejénél fogva nem kerülhet ki” - nyilatkozta a polgármester.