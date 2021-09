A nagymarosi könyvtáros nem tudja, ki és miért jelenthette fel a Meseország mindenkié miatt

Nem értett egyet Nagymaros polgármesterével a könyvtáros, akit a polgármester arra kért, távolítsa el a gyerekkönyvtár polcáról a Meseország mindenkié című mesekönyvet - mondta a könyvtáros a 444-nek. Jele Viktória szerint a polgármester azután jelent meg a könyvárban, hogy könyvtárlátogatók feljelentést tettek a mesekönyv kihelyezése miatt, és arra kérte a könyvtárost, hogy a Kormányhivatal vizsgálata idejére mindenképp vegye le a könyvet.

A Meseország mindenkié című mesekönyv az utóbbi hónapokban vörös posztóvá vált a magyar szélsőjobboldal szemében, a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk politikusai ugyanis úgy gondolják, hogy a mesekönyv „a homoszexualitást népszerűsíti” a gyerekek körében.

Heinczinger Balázs, Nagymaros független polgármestere a Vác Online-nak azt mondta, mivel a könyvtár az iskola közelében van, ezért törvény tiltja, hogy az ilyen típusú, LMBTQ-, szerinte is káros tartalmú könyvek szabadpolcon lehessenek.

„Nincs ilyen törvény, ami alapján nekem ezt le kellene szedni, más könyvtárakban, akár a budapesti Szabó Ervin Könyvtárban is a gyerekkönyvek között ott van ez a könyv, ezért tettem én is a gyerekkönyvtári könyvek közé” - mondta a könyvtáros, aki egyébként a polgármester kérésének eleget téve eltávolította a polcról a mesekönyvet. Jele arról is beszélt, nem tudja, ki és milyen feljelentést tett a Kormányhivatalnál, hozzá az eljárásról a polgármester kérésééig semmilyen információ nem érkezett, most várja a hivatal döntését.

Az eredetileg pedofiltörvénynek szánt, „a homoszexualitás népszerűsítését” is tiltó törvénynek egyébként valóban nincsen könyvtárakra vonatkozó része.