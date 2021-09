Franciaország vérig sértődött, amiért kihagyták az amerikai-brit-ausztrál tengeralattjáró bizniszből

Az USA és Nagy-Britannia atomtengeralattjárókkal szereli fel az ausztrál flottát.

Franciaország ezen nagyon megsértődött.

Azt mondják, azért, mert az amerikaiak nem szóltak nekik időben az üzletről.

Közben persze ők maguk is próbáltak tengeralattjárókat eladni Ausztráliának, de árvitába keveredtek.

Philippe Étienne, Franciaország nagykövete csütörtökön bejelentette, hogy követsége lemondja az amerikai-francia barátság 240. évfordulója alkalmából rendezendő díszfogadását. Ezzel is tiltakozni kívánnak a nagy tengeralattjáró biznisz ellen, aminek a részleteit Joe Biden elnök helyi idő szerint szerda este jelentette be Washingtonban.

Jean-Yves Le Drian francia külügyminiszter (k) amerikai kollégája, Antony Blinken (b) és Franciaország washingtoni nagykövete, a tapasztalt Philippe Étienne társaságában Washingtonban, 2021. július 14-én. Fotó: NICHOLAS KAMM/AFP

Biden bejelentése szerint az Egyesült Államok és Nagy-Britannia atommeghajtású tengeralattjárókkal fegyverzi fel az ausztrál haditengerészetet. Ez elég nagy horderejű döntés, hogy miért, azt részletesen is kifejtettem "Bekeríteni Kínát" című cikkemben. Itt most legyen elég annyi, hogy az angolszász szövetségesek lépése komoly eszkaláció a Kínával szemben egyre fokozódó, hidegháborús időket idéző helyzetben.



Az amerikai kormány csak pár órával a hivatalos bejelentés előtt tájékoztatta a megállapodásról Franciaország washingtoni nagykövetét. "Ilyet szövetségesek nem tesznek egymással" - méltatlankodott ezután Jean-Yves le Drian, aki "egyoldalúnak, brutálisnak, megjósolhatatlannak" nevezte az amerikaiak döntését. Franciaország egyebek mellett azt kifogásolta, hogy kihagyták a megállapodásból. Mindemellett Franciaország maga is üzletelni készült Ausztráliával, vagyis az elvieken túl nagyon gyakorlati károkat is szenvedhetett. Franciaország és Ausztrália még 2016-ban állapodtak meg hagyományos tengeralattjárók beszerzéséről. Ez az üzlet amúgy már azelőtt kútba esni látszott, hogy a britek és az amerikaiak a franciákénál fejlettebb tengeralattjárókat ajánlottak volna Ausztráliának: a francia kormány már a nyáron megtagadta a fegyverüzlet következő szakaszának aláírását, mert árvita volt köztük Ausztráliával.

Reakcióikban most mégis alapvetően azt kifogásolják, hogy nem lettek megfelelően tájékoztatva egy ilyen nagy jelentőségű döntésből, ez pedig tovább mélyítheti a szakadékot a NATO-szövetségesek között. Ez amúgy is mélyülőben volt azután, hogy Emmanuel Macron már korábban bejelentette, hogy Franciaország "stratégiai autonómiára" törekszik az Egyesült Államokkal szemben. Franciaország, ami önmagára szívesen tekint nagyhatalomként, hagyományosan is vonakodó szövetséges, jó ideig nem is volt tagja a NATO katonai szervezetének. (Via The New York Times)