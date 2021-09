Bekeríteni Kínát

Magyari Péter pontosan fogalmazott a 2001. szeptember 11-i merényletek huszadik évfordulóján: "A világ ismét a nagyhatalmi játszmák korszakába lépett, éppen úgy, ahogy az előző évszázadokban". A Szovjetunió széthullása, majd a húsz évvel ezelőtti terrortámadások után indult terror elleni háború csak kizökkenteni tudta, kisiklatni nem a történelem szokásos menetét. És hogy mennyire nincs új a nap alatt? Az egykori brit gyarmatbirodalom utódállamainak speciális szövetsége, a nyugati világ legerősebb szövetségesi rendszerének legerősebb államai, az USA, Nagy-Britannia és Ausztrália hármasban most ugyanazzal a stratégiával igyekeznek megfékezni az elmúlt három évtizedben világhatalommá erősödő Kínát, mint egykor a szabadpiaci-demokratikus világ ellenpólusát képző Szovjetuniót.

A földrajz fogságában

A Szovjetunió - ahogy előtte az orosz birodalom, utána pedig Putyin Oroszországának - nagy átka a földrajzi bezártság volt. Világhatalmi ambícióik korlátja az orosz geopolitikai gondolkodás szent grálja, a melegtengeri kijárat hiánya. Az Egyesült Államok a huszadik században két nagy háborút, a koreait és a vietnamit is azért vívta meg, hogy Oroszországot elvágják a világtengerektől - és részben ugyanez indokolta az amerikaiak első afganisztáni kalandját, a szovjetellenes iszlamista lázadócsoportok felfegyverzését is.

Vietnamtól Észak-Koreáig Kína partvidéke ugyan 14500 kilométer hosszú, de a világóceánoktól elzárja Japán, Tajvan, a Fülöp-Szigetek, a Malaka-szoros és Ausztrália. Fotó: Google Maps

Bár Kína papíron - térképpapíron - jobban áll a Pohaj-tengertől a vietnami casus bellit adó Tonkin-öbölig terjedő, 14500 kilométeres partszakaszával, az elmúlt néhány száz évben nem vált tengeri hatalommá. Ún. kékvízi, vagyis a világ óceánjain szolgálni képes haditengerészetét is csak az elmúlt másfél-két évtizedben kezdte kiépíteni, de az óceánoktól így is elzárja a Japántól Dél-Köreán, Tajvanon és a Fülöp-szigeteken át Ausztráliáig húzódó gyűrű, illetve az Indiai-óceánra vezető szűk Malaka-szoros, a földkerekség egyik legnagyobb forgalmú hajózási útvonala. Az se véletlen, hogy az elmúlt két évtized legjelentősebb katonai-stratégiai fejleményei a térségben mind a dél-kínai és a kelet-kínai tengerből kiálló kősziklákon zajlottak, melyek némelyikét a kínaiak mesterséges szigetekké, katonai bázisokká fejlesztették, kiterjesztve fennhatóságukat a vitatott területeken.

Bekerítés

A világtengerekhez való hozzáférés geopolitikai jelentőségét nem lehet alábecsülni. Anglia, ez az Európa nyugati partvidékén található, még európai viszonylatban sem túl nagy ország emiatt válhatott egykor a világtörténelem legnagyobb birodalmává, ahogy Hollandia, a kontinens nyugati lápvidékén elterülő, nem túl kedvező klímájú, minden más adottsága alapján inkább csak szenvedésre ítélt ország is a tengerekhez való hozzáférésének köszönhette mesés gazdagságát. Az Egyesült Államok is azzal válhatott világhatalommá, hogy partjait két óceán is mossa. Ezek az országok haditengerészetük révén a világ legtávolabbi pontjain is képesek voltak felbukkanni és erőt fitogtatni - a 19. századi nagyhatalmi politika legsikeresebb eszköze az ágyúnaszád-diplomácia volt, aminek legnagyobb sikersztorija Matthew C. Perry japán missziója volt, amikor mindössze négy hajóval megtörte az addig a teljes elzárkózás politikáját folytató Japán ellenállását.

A USS Ronald Reagan repülőhordozó és kísérőhajói, köztük a USS Boxer kétéltű partraszálló hajó harccsoportja áthajózik a dél-kínai tengeren. Fotó: ERWIN JACOB V. MICIANO/AFP

Bár a haditechnika fejlődésével most már akár 11 ezer kilométeres távolságból is ki lehet lőni akár egy autót is, a haditengerészet jelentősége mit sem csökkent. Az erőprojekciónak még mindig nincs hatékonyabb módja annál, ha egy ország közelében megjelennek az amerikai repülőhordozók. Az se véletlen, hogy Oroszország annyi erőforrást fektetett szíriai kliense, Basár el-Aszad megmentésébe, aminek fejében állandó haditengerészeti bázist létesíthettek a szír partoknál a Földközi-tengeren, kitörve végre Fekete-tengerről, bár még mindig elzárva a világóceánoktól.

Ahogy az se véletlen, hogy az USA, Nagy-Britannia és Ausztrália most az ausztrál haditengerészet atommeghajtású tengeralattjárókkal történő felszerelésében állapodott meg.

A megállapodás, amellett, hogy növeli a Kínával fokozódó feszültséget leginkább a saját bőrén érző, Pekinggel komoly diplomáciai és kereskedelmi konfliktusba keveredett Ausztrália védelmi képességeit, jelentősen tehermentesítheti az amerikaiakat is. Az ausztrál bázisokról induló tengeralattjárók folyamatos járőrszolgálatot teljesíthetnek a Kínát elzáró gyűrű mentén, sakkban tartva ezzel Kína kékvízi flottáját, melynek terhe így nem egyedül az amerikai csendes-óceáni 7. flottára, illetve az alkalomadtán a tajvani-szorosban a szabad áthajózást demonstráló néhány kósza brit hadihajóra nehezedik.

Ausztrália felfegyverzése egyben rendkívül erős üzenet is Kínának. "Öt éve is nehéz lett volna elképzelni ezt, tíz éve pedig egyenesen lehetetlen" - vélekedett az amerikai-brit-ausztrál megállapodásról Vipin Narang, a neves amerikai egyetem, az MIT a nagyhatalmak fegyverkezését tanulmányozó professzora, hozzátéve, hogy "ez elég sokat mond arról is, hogyan viselkedett Kína a térségben".

Ez most a jövő

Joe Biden hatalomra kerülése óta kedves játéka a geopolitikai elemzőknek az új amerikai elnök külpolitikai víziójának találgatása. Magam is részt vettem a játékban, és arra jutottam, hogy a karrierjét a hetvenes években kezdő Biden ebben is régi vágású politikus, az ifjúkorában uralkodó amerikai külpolitikai iskola, a Henry Kissinger és később Zbigniew Brzezinski jellemezte realpolitik modern képviselője, akinek a törekvéseit két tényező befolyásolja: mennyire szolgálja egy lépés az amerikai érdekeket, és mennyiben lehet az sikeres. Az afganisztáni háborút is ezen szempontok alapján értékelte, és jutott arra, ahogy azt az utolsó amerikai katona távozását követő beszédében megfogalmazta, hogy "[n]agyon fontos megérteni, hogy a világ változik. Komoly versengésben vagyunk Kínával. Több fronton is küzdelmet vívunk Oroszországgal. (...) Semmit sem akarna jobban Kína vagy Oroszország ebben a helyzetben, mint azt, hogy az Egyesült Államok még egy évtizedet küszködjék Afganisztánban."

Vagyis Biden és kormánya rövid időn belül a második erős jelzést küldte a külpolitikai hangsúlyai eltolódásáról. Az afganisztáni háború lezárásával jelentős erőforrásokat szabadítottak fel, Ausztrália felfegyverzésével pedig megtették az első válaszlépést Kína egyre látványosabb világhatalmi törekvéseivel szemben. Most már az a kérdés, hogy mi lesz erre Kína válasza, különös tekintettel arra, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök aktuálisan a jelek szerint elsősorban saját hatalma megerősítésével, a gyorsan gazdagodó kínai elit megfékezésével van épp elfoglalva, még ha a kínai vezetés is azonnal új hidegháborút emlegetett a tengeralattjáró-beszerzés apropóján.