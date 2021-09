Húszszor egy év háború

Utólag könnyű okosnak lenni, tartja a mondás, de Afganisztán esetében ez nem feltétlenül igaz. Robert Kagan, az amerikai neokonzervativizmus atyaúristene ennél találóbban fogalmazott a Washington Postban megjelent esszéjében, amikor azt fejtegette, hogy míg "a történelmet előre fele éljük meg a rohanó események káoszában, ítélkezni visszafele szoktunk, önelégülten élve a tudással, hogy mi történt; mit sem törődve azzal, hogy mi történhetett volna".

Úgy jöttek, mintha mennének. Amerikai csapatok érkezése 2002. január 15-én a bagrami légitámaszpontra, amit végül 2021 júliusában, két hónappal Kabul elhagyása előtt, az éj leple alatt adtak fel. Fotó: JIMIN LAI/AFP

Akkor kezdjük el a visszatekintést a jelenből indulva. Mi értelme volt ennek az egésznek? A végeredmény felől nézve nem sok. Csaknem pontosan húsz évvel az amerikai hadsereg afganisztáni műveleteinek kezdete után Afganisztán újra a tálibok uralma alatt áll. A több milliárd dollárból kiképzett és felfegyverzett, több százezres kormányerők szétszéledtek, gyakran harc nélkül feladva állásaikat. Az ország választott elnöke elmenekült, a helyi hadurak egy része alkut kötött a tálibokkal. Az amerikai hadsereg utolsó tagja is elhagyta az országot, ahogy az amerikai diplomaták is. Az elmúlt húsz év nemzetközi jelenlétére a hátrahagyott hadfelszerelés utal csak. Arra pedig, hogy volt két évtized, amiben a nőknek nem kellett egész testüket tetőtől talpig elfedő burkába burkolózniuk, a kabuli szépségszalonok plakátjain gondosan lemázolt női arcképek emlékeztetnek.

Az idő nem megállt, hanem visszaugrott húsz évet. Ugorjunk vissza mi is.

Ha most akarunk tájékozódni az afganisztáni háború okáról, a megmondóemberek véleménye alapján azt is gondolhatnánk, hogy az Egyesült Államokat a birodalmi gőg, az önhittség, az arrogancia vitte a háborúba. Hogy George W. Bush és kormánya optimizmussal telve rohanta le Afganisztánt, abban a hitben, hogy ha a demokrácia esélyt kap, akkor kivirágzik. Hogy elég pénzzel és fegyverrel az USA a maga képére tudja formálni a világot, írja Kagan. Pedig ennél sokkal földhöz ragadtabb okai voltak az afganisztáni háború kirobbanásának.

2001. szeptember 11-én az al-Kaida terroristái két utasszállító gépet vezettek neki a New York-i World Trade Center ikertornyainak. Két további gépet is elraboltak, az egyiket a Pentagon épületének vezették Washingtonban. A terrortámadásoknak csaknem háromezer halálos áldozata volt. Fotó: SETH MCALLISTER/AFP

Annak is most lesz húsz éve, hogy 2001. szeptember 11-én elkövették a világtörténelem legnagyobb szabású terrortámadását az Egyesült Államok ellen. A háromezer halálos áldozatot követelő, sokkhatásában tán csak Pearl Harborhoz mérhető esemény után a mai vélekedésekkel szemben nem az optimizmus volt az amerikai kormány alapvető érzülete, Afganisztánban pedig nem a demokrácia felvirágoztatása volt a célja. Az afganisztáni beavatkozást a bosszú, illetve a további hasonló támadásoktól való félelem motiválta. A háború megindítását a szenátus 98:0, a képviselőház 420:1 arányban támogatta, és globálisan is nagyon népszerű volt: a NATO is teljes támogatásáról biztosította, az afganisztáni stabilizációs erőkben a szervezet mind a 30 tagállamán túl még tizenkét másik ország is szerepet vállalt. Afganisztán a mi háborúnk is volt, Magyarország még egy tartományi újjáépítési csoportot is vezetett. A háború célja a rohanó történések káoszában módosult.

Húsz évadnyi háború

A jelenből nézve az afganisztáni húszéves háborúnak tűnik. Folyamatában inkább jellemezhető húsz egymást követő egyéves háborúként. "Egy évtizeddel azután, hogy az amerikai erők megérkeztek Afganisztánba, az Egyesített Közös Különleges Műveleti Munkacsoport főparancsnoksága még mindig OSB-lapokból volt összetákolva, ahogy az amerikai csapatoknak szállást adó épületek nagy része is. Erőforrások lettek volna rá, hogy betonból építkezzünk, de miért tettük volna. Húszéves afganisztáni odüsszeiánk bármely pillanatában, legalábbis a fejünkben, úgy tűnt, hogy egy, legfeljebb két évnyire vagyunk a csapatkivonástól" - írta az Atlanticban megjelent esszéjében az Irakban és Afganisztánban öt turnust szolgált tengerészgyalogos hírszerzőtiszt, Elliot Ackerman.

Azok, akik utólag eleve kudarcra ítéltként jellemzik az afganisztáni beavatkozást, gyakran hozzák fel érvként az afgán vezetés korruptságát, megbízhatatlanságát, a rezsim rohadását. Kagan szerint ez annyiban méltánytalan, hogy a tálibok bukása után kiépült rendszer vezetőinek élete javarészt azon múlt, hogy jól mérik-e fel a támogatást, amit az Egyesült Államok nyújthat a megmaradásukhoz. Márpedig ez húsz éven át folyamatosan kétséges volt. "A korrupció anyagi vészterv volt, minden épeszű, a gyermekei biztonságos jövőjéről gondoskodni kívánó afgán egyetlen választása" - írta ugyanerről Ackerman.

Amerikai katonák járőröznek Afganisztánban 2018 júliusában Fotó: WAKIL KOHSAR/AFP

Az afgán vezetés korruptsága mellett gúny tárgya a hadsereg valóban megrázóan gyors összeomlása is. Mégiscsak egy háromszázezres, komoly légierővel rendelkező hadsereget kergetett szét szó szerint hetek alatt úgy hetvenötezer tálib. De ugyanez a hadsereg bő tíz éven át tartotta vissza a tálibokat, lehetővé téve, hogy az egykor 150 ezres nemzetközi haderő 2021 elejére 2500 fősre csökkenhessen.

A gyors összeomlásra ugyanilyen rövidlátás lehet a magyarázat. A háború kezdetén az amerikai vezetés azt a stratégiai döntést hozta, hogy az újonnan felállított hadsereg nemzeti karakterét az szolgálja leginkább, ha országos szinten szervezik. Volt ebben logika, joggal tarthattak ugyanis attól, hogy egy regionálisan szervezett hadsereg nem a központi hatalomhoz, hanem a helyben erős hadurakhoz lesz hűséges, így saját létét fenyegetheti. Így viszont 2021 augusztusában olyan, az ország északi vidékein toborzott tádzsik katonáknak kellett volna megvédeniük a központi hatalmat, a déli, pastuk lakta tartományokban, akik ott ugyanannyira idegenként érezhették magukat, mint akár az amerikai tengerészgyalogosok. Ackerman szerint egy törzsi és regionális lojalitásra is tekintettel helyben toborzott haderő sokkal hatékonyabban állhatott volna ellen a táliboknak - míg így gyakran harc nélkül, a szabad elvonulás ígérete ellenében adták fel területeiket.

Mi lehetett volna?

"A vereség nem volt elkerülhetetlen, de a korai hibák valószínűtlenné tették" - írta a Foreign Affairsben megjelent cikke alcímében James Dobbins, aki most a RAND Corporation kutatója, de korábban Bill Clinton, George W. Bush és Barack Obama kormányaiban boszniai, haiti, szomáliai, koszovói, afganisztáni és pakisztáni különleges megbízottként is szolgált, vagyis nála kevesen tudnak többet a demokráciaexportról és a nemzetépítésről. Írásában így elég konkrét példákkal tudta szemléltetni, hogy míg 1999-ben az Egyesült Államok és a NATO ötvenezres haderőt biztosított az 1,9 millió lakosú Koszovó stabilizálására, az akkor 21,6 millió lakosú Afganisztánban 2002-ben nyolcezer amerikai katonára hárult egy területileg 65-ször akkora ország stabilizálása. És amíg Boszniában, ahol még bő 25 évvel a polgárháború lezárása után sem zökkenőmentes minden, lakosonként évi 1600 dollárnyi gazdasági segély jutott, addig Afganisztánban ez az összeg mindössze 50 dollár volt.

Ez az el nem köteleződés az afgán nemzet felépítésére a szomszédos országok, elsősorban Pakisztán viselkedésére is hatással volt. Pakisztán kulcsszereplője az afganisztáni történéseknek. Afganisztánt nyugatról Irán, északról a mai napig az orosz érdekszférába tartozó posztszovjetisztánok, keletről Kína, délkelet-délről Pakisztán határolja. Ezek közül egyedül Pakisztán volt lehetséges utánpótlási útvonala az országot megszálló nemzetközi erőknek, melyek katonái és szerződéses sofőrjei a legnagyobb veszteségeket pont az üzemanyag-szállítás során szenvedték - üzemanyagból pedig csupán a támaszpontok légkondicionálását biztosító generátorokhoz is hatalmas mennyiség kellett. Akkora, amit csak és kizárólag szárazföldi úton lehetett az országba juttatni.

A pakisztáni vezetés ugyan 2001-ben megvonta támogatását a tálib kormánytól, a tálib mozgalmat nem hagyta, nem hagyhatta magára. Az India szomszédságában folyamatos egzisztenciális rettegésben létező ország nem engedheti meg magának, hogy harapófogóba kerüljön, így nem kockáztathatta meg, hogy magára haragítsa a tálibokat, különös tekintettel arra, hogy bár a tálib mozgalom bázisát adó pastuk Afganisztánban alkotnak többséget, Pakisztán pastu népessége háromszorosa az afganisztáninak. És mert az amerikai kormányzat nem azt kommunikálta, hogy hosszú távra készülne, pakisztáni részről teljesen logikus döntés volt menedéket és támogatást adni az Afganisztánból kiszorult táliboknak. Már csak azért is, mert a talibán az amerikai el nem köteleződés ismeretében nyugodtan játszhatott kivárásra, és tervezhette a visszatérését a hatalomba.

A tálibok bukása után szinte azonnal beindult az oktatás, ez a felvétel 2002. január 30-án készült Mazar-i-Sarifban. A tálibok elleni amerikai műveletek négy hónappal korábban kezdődtek csak. Fotó: ERIC FEFERBERG/AFP

De mi lett volna, ha az Egyesült Államok úgy fog bele az afganisztáni akcióba, hogy már az elején világossá teszi, hosszú távra tervez, két évtizedet is kész rászánni az ország rendbetételére? Utólag, az afgán állam összeomlása után könnyű azt állítani, hogy az egésznek semmi értelme se volt, de az elmúlt húsz év azt is bebizonyította, hogy akár lehetett is volna. A tálibok bukása után komoly fejlődésen ment át az ország. Vállalkozások szökkentek szárba. Élénk és kritikus sajtó teremtődött a semmiből. Évek, évtizedek óta gyakorlatilag szolgasorban és tudatlanságban tartott nők milliói tanulhattak meg írni, olvasni, járhattak iskolába. A várható életkor 54 évről 63 évre nőtt. És mert a népesség 62 százaléka 25 év alatti, az ország népességének java már a tálibok előző uralma után született. Ezek alapján megérte volna megpróbálni.

Ennek az elköteleződésének a hiányában viszont nehéz vitatkozni azzal, amivel augusztus 31-én, az utolsó amerikai katona távozása után Joe Biden védekezett a nemzethez főműsoridőn kívül intézett beszédében: "A választás, az igazi választás a kivonulás és az eszkaláció között volt. Én pedig nem voltam kész folytatni az örökös háborút, ahogy nem voltam kész folytatni az örökös kivonulást sem" - mondta, egy mondatba foglalva az amerikaiak afganisztáni szerepvállalását a kezdetektől jellemző ellentmondását.

(Címlapkép: amerikai különleges erők Marjah város határában 2010 februárjában, mögöttük NATO-tiszteket szállító Blackhawk helikopterek. Fotó: Patrick Baz / AFP)