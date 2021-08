Veszni hagyni Afganisztánt, vagy menteni a menthetőt

Húsz év kevés volt hozzá, hogy Afganisztánból működő államot faragjanak.

Még az is évi több milliárd dollárba kerülne, hogy legalább a mostani, nem túl fényes helyzetet fenn lehessen tartani.

Joe Biden realista megoldása az Egyesült Államoknak valóban könnyebbséget jelentene.

Európa viszont ráfázhat, ha Afganisztánban mindent veszni hagynak.

Másvalaki Problémája

Douglas Adams a Galaxis-sorozat harmadik kötetében, Az élet, a világmindenség, meg mindenben ír a világ leghatékonyabb álcázó eszközéről, az MVP-pajzsról. Mint írja, tárgyakat nem lehet láthatatlanná tenni, de ha sikerül meggyőznünk a szemlélőt arról, hogy a tárgy Másvalaki Problémája (MVP), akkor az egyszerűen nem vesz tudomást a létezéséről. Látni látja, de az agya nem hajlandó értelmezni a látványt.

Valaki, akinek a problémája. Az afgán kormányerők katonája egy autóbomba robbanása után Kabulban, 2021. augusztus 4-én. Fotó: WAKIL KOHSAR/AFP

Joe Biden, az Egyesült Államok elnöke a jelek szerint leporolta az MVP-pajzsot. Becsületére legyen mondva, hogy ebben következetes, ő már 2009-ben, a frissen megválasztott Barack Obama frissen megválasztott alelnökeként azt képviselte főnökével szemben, hogy Afganisztánból leginkább kivonulni kéne. De míg Obama elnökválasztási kampányát a remény üzenetén túl javarészt az iraki háború következetes ellenzésére építette, a párhuzamosan, alacsony lángon gyöngyöző afganisztánit "az igazságos háborúnak" nevezte.

Biden és Obama vitája egyáltalán nem volt egyedi. Annyira nem, hogy most ugyanúgy le lehetne folytatni, ahogy le lehetett volna folytatni már 2001-ben, a beavatkozás kezdetén is. Az amerikai külpolitikai gondolkodás két nagy irányzata, a cinizmusba hajlóan rideg, a humanitárius szempontokat mindig az amerikai érdekek alá rendelni kész realisták és az Egyesült Államokat az emberiség utolsó, reménysugarának tartó, a demokrácia nemes eszméit terjeszteni akaró, nemzetépítő idealisták harca volt ez, egy arra kevéssé alkalmas tárgyon.

Se lenyelni, se kiköpni

Az afganisztáni háború, bármilyen hihetetlen ez majd két évtized távlatából, korlátozott katonai akcióként indult. Az al-Kaida-problémát elődjétől, Bill Clintontól megöröklő George W. Bush az egész világot megrázó 2001. szeptember 11-i terrortámadások után egy eredendően korlátozott katonai akciót rendelt el, amiben eleinte szárazföldi alakulatok nem is vettek részt. Az al-Kaidának menedéket nyújtó tálibok szó szerint sarokba, Afganisztán északi csücskébe visszaszorult ellenfelei, az Északi SZövetség támogatására CIA-ügynököket küldtek, akik koordinálták a hadműveleteket és az amerikai légicsapásokat. Ez hatékonynak bizonyult, a tálibok hatalmát heteken belül sikerült megdönteni, 2002 tavaszára pedig az eredeti célt, a terroristák infrastruktúrájának felszámolását is teljesítették.

Aztán valamiért ott maradtak, sőt, a NATO alapszerződésének kölcsönös segítségnyújtást előíró V. cikkelyét életbe léptetve még nemzetköziesítették is a konfliktust, a szövetségeseiket is bevonva az afganisztáni rendteremtésbe. Amihez kellő erőforrásokat amúgy nem biztosított a nemzetközi közösség, így az afgán kormány lényegében rákényszerült, hogy kiegyezzen a népet bő két évtizede sanyargató mindenféle hadurakkal és drogbárókkal - azokkal, akik ellenében a talibán egyáltalán felépíthette magát.

Az afgán kormányerők különleges kommandója ütőképes alakulat, de talán csak Kabul megvédésére elég. Fotó: HAROON SABAWOON/Anadolu Agency via AFP

Ez teremtette azt a fenntarthatatlan helyzetet, hogy az afgán központi kormány, amit lényegében a nemzetközi katonai erők tartottak hatalomban, gyakorlatilag csak Kabult tudta ellenőrzése alatt tartani. Afganisztán hét év után sem emlékeztetett működő államra.

Veszni hagyni, vagy megpróbálni megmenteni

Ha a mostani helyzetet akarnánk leírni, elég volna tán jelenidőbe tenni a fenti bekezdést. Az elmúlt hónapok eseményei alapján világosan látszik, hogy hiába a ráköltött több tízmilliárd dollár, az afgán kormányerők képtelenek feltartóztatni a tálibok előretörését. Az amerikaiak kivonulásán felbátorodó tálibok immár nem csupán vidéki körzeteket, hanem tartományi székhelyeket is képesek megszállni. A hétvégén gyors egymásutánban öt tartományi központ esett el, köztük olyan kulcsfontosságú városok, mint a középafganisztáni Lashkar-Gah és az északi Kundur, de elesett a nagy túlélő, a szovjet megszállás óta mindig ügyesen szövetkező üzbég hadúr, Abdul Rasid Dosztum székvárosa, Sheberghan is.

A tálibok így már két olyan várost, Kandahart és Mazar-i-Sharifot is fenyegetnek, melyekről tán az afganisztáni híreket felszínesen követők is hallottak már. Előbbi eleste elsősorban kommunikációs szinten lenne veszteség, Kandahar volt a talibán fővárosa, ez az ország népességének javát adó pastu térség legjelentősebb városa. Az északi Mazar-i-Sarif eleste viszont már közvetlenül Kabult, a fővárost fenyegetné, aminek ezzel elvágnák a szárazföldi utánpótlási útvonalait.

Tálibok Pul-i-Kumriban, 2021. augusztus 11-én. Baglan tartomány fővárosát is a hétvégén foglalták el a tálibok. Fotó: -/AFP

A húsz éve tartó háború, amit az Egyesült Államok épp elhagyni készült, minden korábbinál intenzívebb szakaszába lépett. Az ENSZ jelentése szerint az év első felében már több mint 1600 civil vesztette életét a harcokban, ez 47 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest. Idén májusban és júniusban többen haltak meg, mint 2009, az ENSZ rendszeres jelentéseinek kezdete óta bármikor az évnek abban a szakában.

Csak most Joe Biden már elnök, így most az ő akarata érvényesült a hadvezetéssel szemben, amely nem pártolta a kivonulást, mivel azzal veszni hagynák azt a keveset is, amit húsz év alatt elértek.

Karte Sahi sírhelye Kabul egyik legkellemesebb pontja. A polgárháborúban a mögötte húzódó hegyről is rakétákkal lőtték a várost. Fotó: SAJJAD HUSSAIN/AFP

Az persze relatív, hogy mit nevezünk kevésnek. Az elnyomottak védelmének és megsegítésének magasztos gondolata a gyakorlatban is felemelő élmény. 2011 nyarán volt alkalmam ezt megtapasztalni, amikor a NATO szervezésében hat napot eltölthettem az országban, ahol nyilván azt mutatták meg, amire büszkék lehettek. Ott és akkor volt mire. Obama háborújának közepén éppen olyan volt a helyzet, hogy némi vonakodás után vendéglátóink még abba is belementek, hogy páncélozott terepjárók és testőrök nélkül mászkálhassunk Kabulban - ahol azért ottlétünk utolsó napján egy tálib különítmény megostromolta a város leghíresebb szállodáját. De nem ez volt a maradandó élmény, hanem az, hogy az évszázados elnyomás alól szabaduló siíta hazarák és általában a nők mennyire élni tudtak a kínálkozó lehetőségekkel, milyen lelkesedéssel jártak iskolába és dolgoztak az amerikaiak mellett tolmácsként, fixerként, miegyébként, őszintén remélve, hogy Afganisztán idővel élhető és biztonságos otthonuk lesz.

Ez a remény most veszni látszik. A tálibok hétvégi harci sikerei nem csupán azt igazolták, hogy az afgán kormányerők képtelenek feltartóztatni az előretörésüket, hanem azt is, hogy az amerikaiak már nem tudnak hatékony támogatást nyújtani nekik. Az amerikai légierő már feladta afganisztáni bázisait, és mert a környező országok egyikébe sincs lehetőségük alakulatokat telepíteni - Irán esetében ez eleve szóba se jöhetett, pillanatnyilag Pakisztánnal sincsen olyanban az USA, hogy ott létesítsen bázisokat, a posztszovjet isztánok esetén pedig Oroszország jelezte, hogy ellenséges gesztusnak tekintenék az amerikaiak megjelenését.

Az afgán nők országuk védelmében is szerepet vállalnak. Fotó: HAROON SABAWOON/Anadolu Agency via AFP

Az amerikai légierő így vagy a flotta repülőhordozóit tudná használni, amikre azonban nagyobb szükség van Kína elrettentésére, vagy nagyon távoli bázisokról, Bahreinből vagy Diego Garciáról szállnak fel. Ilyen távolságból hatékony taktikai támogatást nem lehet nyújtani. A vadászgépeknek alig marad idejük a bevetésre a visszafordulás előtt, a sokáig levegőben maradni képes drónok pedig öt-hat óra repüléssel érik el a céljukat.

Seth G. Jones, a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja Nemzetközi Biztonsági Programjának igazgatóhelyettese, az amerikai különleges erők afganisztáni parancsnokságának egykori tanácsadója szerint ha az amerikai kormány évi hárommilliárd dollárt szánna az afgán kormányerők felszerelésére, kiképzésére, szállítására, infrastruktúrája fenntartására és műveletei fenntartására, azzal megakadályozható volna, hogy az ország teljesen a tálibok kezére kerüljön. De ezen felül is szükségesnek tartaná, hogy a kivonulás ellenére is maradjanak amerikai erők - a CIA félkatonai alakulatai és az amerikai különleges erők kommandói - az országban, a műveletek és a légi támogatás koordinálására.

Jones szerint ez már csak azért is indokolt volna, hogy az amerikaiak ne égessenek fel maguk mögött minden hidat, ha netán néhány éven belül mégis vissza kéne térniük Afganisztánba - ahogy annak idején Irakba is vissza kellett térniük három évvel a kivonulás után, az ISIS elleni háború miatt.

Vesződjön vele más

Joe Biden egyelőre nem mutatja jelét, hogy hatna rá az idealizmus szirénéneke. Ő inkább azt a megoldást választotta, amit már tizenkét éve is képviselt, és amiről akkor azt írtam, hogy "ugyan nem túl elegáns, de hatékony és olcsó".

A kivonulás cinikus megoldás, amibe belefér, hogy előnyként tüntessünk fel olyan fejleményeket, amiket gyomorral nehéz befogadni. Például azt a már most kibontakozóban levő véres polgárháborút, aminek az afgán társadalom egyértelműen vesztese lesz. De egy ilyen helyzetet a szomszédos országok se nézhetnek majd tétlenül, valamilyen mértékben kénytelenek lennének belebonyolódni.

Egy kabuli bombatámadás következményei. Fotó: WAKIL KOHSAR/AFP

Amerikai szempontból pedig belátható előnyei vannak, ha két globális riválisukat, Oroszországot és Kínát is egy ilyen, a határaikhoz közeli konfliktus köti le, ahogy az se lehet ellenükre, ha Irán energiái is megoszlanának Afganisztán, illetve Irak és Szíria között. Egy ilyen helyzetben ráadásul Pakisztán se játszhatná tovább azt a sajátos kettős játszmát, amiben a nyugatiak névleges szövetségeseként is támogatja a tálibokat, mert azok immár a saját hátországában jelenthetnének problémát. (Ha bővebben érdeklődik Pakisztán iránt, meleg szívvel ajánlom magamat, ez a három részes cikksorozat se vesztett sokat a jelentőségéből az elmúlt tíz évben.)

Ennyiben változatlan a helyzet a 12 évvel ezelőttihez képest. Ami változott, az a háborúskodás kiújulását feltétlenül követő menekülthullám jelentősége. Mert míg a nyolcvanas-kilencvenes évek afganisztáni háborúiban a menekültek jellemzően Pakisztán felé vették az irányt, mostanra ez megváltozott. Már csak azért is, mert most első körben azok kényszerülhetnek menekülésre, akik bármilyen formában együttműködtek a nyugatiakkal. Ők Pakisztánban nem remélhetnek menedéket, ott a nyugati határvidéket ugyanolyan szélsőségesek uralják, mint akik elől menekülnének. A szíriai háború folyományaként kiépültek az útvonalak Európa felé, a köztes országok pedig Törökországtól Oroszországon át Belaruszig saját politikai céljaik elérésére használják a menekülők tömegeit:

Afganisztánon belól már kibontakozóban van a menekültválság, itt a talibán előretörése miatt Kunduzból kabulba menekültek esdekelnek ételért a kormányerőknél. Fotó: WAKIL KOHSAR/AFP

Törökország évek óta él azzal, hogy az Európai Unió jelentős összegeket is kész áldozni arra, ha a menekültek tömegeit Törökország tartóztatja fel, közben bármilyen vitában aduként játszhatja ki a fenyegetést, hogy megindítja Európa felé a tömegeket;

Oroszország és Belarusz pedig a balti államokat tartja sakkban azzal, hogy éppen átengedi-e a menekülőket. Lukasenka kormánya az elmúlt egy évben még repülőjáratokat is fenntartott az iraki Erbil és Minszk között, amire egyéb indok nincs.



A téma átpolitizálása az EU-n belül se idegen, ahogy azzal a magyar olvasók akár kormányzati óriásplakátokon is szembesülhetnek. De nem csupán Magyarországon érzékeny téma a menekülteké. Augusztus 5-én például hat másik Eu-tagállam, Ausztria, Belgium, Dánia, Görögország, Hollandia és Németország írt levelet az Európai Bizottságnak, hogy ne legyenek tekintettel a tálibok előretörése teremtette helyzetre, és eszük ágába se legyen felfüggeszteni azoknak az afgánoknak a hazatoloncolását, akiknek elutasították a menedékkérelmét.

Innen nézve a probléma valóban másvalakié, nem az Egyesült Államoké. De az a másvalaki akár az Európai Unió, vagyis akár mi magunk is lehetünk.