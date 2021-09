Új ausztrál tengeralattjárókkal küzdene Amerika és Nagy-Britannia Kína ellen

Nukleáris meghajtású, de hagyományos fegyverzettel ellátott tengeralattjárókat kap Ausztrália egy az Egyesült Államokkal és Nagy Britanniával kötött megállapodás keretén belül. A három ország vezetői közös közleményt adtak ki, amelynek megfogalmazása szerint az indiai- és a csendes-óceáni térség stabilitásának fenntartása végett van szükség a lépésre. Ez nem említi név szerint Kínát, de a BBC brit közszolgálati médiatársaságnak nyilatkozó szakértők szerint a kezdeményezés egyértelmű kifejeződése annak az aggodalomnak, amellyel az amerikai, a brit és az ausztrál kormány az indiai- és a csendes-óceáni térségben zajló kínai katonai tevékenységet figyeli.

Scott Morrison, Joe Biden és Boris Johnson. Fotó: WIN MCNAMEE/Getty Images via AFP

A három ország angol nevének rövidítésből AUKUS-nak elnevezett kezdeményezést európai idő szerint szerda éjjel jelentette be videókapcsolaton keresztül tartott egyidejű londoni, canberrai és washingtoni sajtótájékoztatóján Boris Johnson brit és Scott Morrison ausztrál miniszterelnök, valamint Joe Biden amerikai elnök.



A háromoldalú közös közlemény is leszögezi: Ausztrália változatlanul teljesíteni kívánja nukleáris fegyvereket nem hadrendben tartó országként vállalt összes kötelezettségét, és mindhárom ország mély elkötelezettséggel fenntartja a nukleáris fegyverek globális elterjedésének megakadályozásában játszott vezető szerepét.

A tájékoztatón Boris Johnson úgy fogalmazott: az Indiai- és a Csendes-óceán az egyre intenzívebbé váló geopolitikai versengés középpontjában van, és e térségben megoldatlan területi viszályok parázslanak, potenciális fellángolási pontokkal. Hangsúlyozta: ez a térség az új - többek között a kibertérben megjelenő - biztonsági kihívásoknak is az egyik frontvonala. Ezért a megállapodás kiterjed a Five Eyes nevű széles körű, közös hírszerzési tevékenységre is - áll a brit kormány közleményében. A Five Eyes az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Kanada, Ausztrália és Új-Zéland hírszerzési és elhárító szakszolgálatainak tevékenységét hangolja össze.