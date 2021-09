Visszatért a Földre a SpaceX amatőr űrhajósokat szállító, automata űrhajója

Biztonságosan az Atlanti-óceánba ereszkedett ejtőernyőivel szombat este a SpaceX amerikai űrkutatási magánvállalat kizárólag amatőr űrhajósokat szállító Crew Dragon űrhajója, befejezve a háromnapos, Föld körüli missziót, amelyet Inspiration4-nek neveztek el.

Az űrhajó amerikai keleti idő szerint este 7 órakor szállt le, nem messze Floridától, csendes időben. A visszatérés is automatizált volt, mint az egész repülés. Ezután a tengerből hajóra emelték a Crew Dragont, és vidáman kiszállt belőle a négy űrhajós: Jared Isaacman, Sian Proctor, Hayley Arceneaux és Chris Sembroski. A SpaceX ezt élőben közvetítette a YouTube-on. Látszott a képeken, hogy az űrhajó külső felülete a visszatérés közben a súrlódási hőségtől megperzselődött. Az űrhajósoknak még a hajón orvosi vizsgálaton kellett átesniük, csak ezután szállították őket helikopterrel a Cape Canaveral-i űrközpontba.

A CrewDragon legánysége Fotó: EyePress via AFP

Kizárólag amatőr űrhajósokból álló személyzettel űrhajó most első alkalommal járt Föld körüli pályán. A Crew Dragont, amely egy Dragon 2 osztályú űrhajó, egy Falcon 9-es hordozórakétával szerdán délután indították útnak a floridai Kennedy űrrepülőtérről. Majd 580 kilométeres magasságban, vagyis a Nemzetközi Űrállomás (ISS) keringési pályájánál magasabban, nagyjából 30 ezer kilométer óránkénti sebességgel száguldva másfél óránként kerülte meg a Földet. Az űrhajósok nem csak szórakoztak, hanem orvostudományi kísérleteket is elvégeztek. Az utazásról dokumentumfilm is készül a Netflix streamingszolgáltató megbízásából. Az ebből származó bevételekből az amerikai Tennessee állam egyik gyermekkórházát fogják támogatni. (MTI)