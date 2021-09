Úgy tűnik, hogy Putyinék nyerték az orosz parlamenti választást

Bár előzetesen voltak kétségek affelől, hogy ez sikerülhet, de végül a szavazatok felének összesítése alapján úgy tűnik, Vlagyimir Putyin elnök kormánypártja, az Egységes Oroszország még kétharmados többségét is sikerrel őrizte meg az oroszországi parlamenti választásokon. Affelől, hogy megnyerik, eleve nem volt kétség.

A hétvégén zajlott választás szavazatainak felét összesítették eddig, az alapján az Egységes Oroszországra 46,11 százaléknyian szavaztak. A párt jelöltjei vezetnek a 225 egyéni választókerület 85,78 százalékában, vagyis 193-ban.

Ez alapján a parlament 450 tagú alsóházában, a Dumában háromszáznál több képviselője lehet majd Putyin állampártjának, vagyis továbbra is akkor írhatják át az ország alkotmányát, amikor csak akarják.

A maradék párt közül a kommunisták a szavazatok 21,40, a jellegében szélsőjobboldali Liberális Demokrata Párt 8,07 százalékot, Putyin elnök kormánypártjának alternatív saját "ellenzéki" álpártja, az Igazságos Oroszország 7,62 százalékot, a szintén Putyint támogató Új Emberek nevű párt 5,97 százalékot szerzett. A választásokon valódi ellenzékiek nem indulhattak: az orosz szabályok nem teszik lehetővé az indulást büntetett előéletűeknek, márpedig a valódi ellenzéki mozgalmak tagjait az elmúlt hónapokban, ha másért nem, legalább a járványügyi szabályok megsértése miatt elítélték, ez gyakori módszere volt az orosz hatalomnak a különböző tiltakozások résztvevőivel szemben.

Az egyre keményebb hatósági fellépés elől sok ellenzéki vezető külföldre volt kénytelen menekülni. Így tett Ljubov Szobol is, aki egészen augusztus 7-i távozásáig Alekszej Navalnij legprominensebb, még Oroszországban szabad lábon levő támogatója volt, ám akkor a börtönfenyegetések miatt Törökországba távozott.

Az orosz ellenzék vezéralakja, Alekszej Navalnij pedig a választás idején is börtönbüntetését tölti, amit azért szabtak ki rá, mert az orosz bíróság szerint megsértette feltételes szabadlábra helyezése szabályait azzal, hogy miután 2020-ban megmérgezték, németországi gyógykezelése idején nem jelent meg időben a moszkvai hatóságok előtt. Navalnij különböző szervezeteit sorra lehetetlenítették el, munkatársait terrorizmussal is meggyanúsították. Ennek hatására a Google a választás előtt eltávolította azt a videóját, amelyben a taktikai szavazást népszerűsítette. A Google és az Apple még a taktikai szavazást megkönnyítő applikációt is eltávolította alkalmazásboltjaiból.

A Google, ami PR-ját részben a szabad információcserére építi, egyelőre nem kommentálta döntését, hogy miért tették elérhetetlenné Navalnij applikációját, illetve videóit a Youtube-on. Az applikáció törlését megelőzően a New York Times rálátó forrásai szerint az orosz hatóságok letartóztatással és vádeljárással fenyegették meg a Google néhány oroszországi dolgozóját.

Ilyen körülmények között a parlamenti választás korlátozottan alkalmas a valós társadalmi folyamatok felmérésére. Mindazonáltal Vlagyimir Putyin így sem lehet teljesen elégedett az eredményeivel. Az Igazságos Oroszország támogatottsága nyolc százalékkal csökkent az előző választásokon elért eredményéhez képest, a kommunistáké pedig nagyjából ugyanennyivel nőtt.

Pedig a szavazás lebonyolítása minden lehetőséget megadott a választási eredmények befolyásolására. Hivatalosan a koronavírusjárványra hivatkozva a szavazást három napra húzták el, ami nagyban megnehezítette a választás tisztaságának ellenőrzését - érkeztek is beszámolók az urnák szavazatokkal töméséről, stb. (Via MTI)