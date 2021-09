Lakástámogatások: minden a szeptember 29-én hatályba lépő könnyítésekről

Megjelent a jogszabály a csok, a Babaváró hitel, az otthonfelújítási támogatás és a gyermekek után járó tartozáselengedés egyes feltételeinek könnyítéseiről. A Bankmonitor szakértői összegyűjtötték a főbb változásokat, amelyek a kihirdetést követő 15. napon, azaz 2021. szeptember 29-én lépnek hatályba.



1. Csok támogatás: könnyítés a vállalt gyermekeknél

A családi otthonteremtés kedvezményt (csok) vállalt gyermekre is igényelhetik a házaspárok, amennyiben legalább az egyik fél nem töltötte még be a 40. életévét. A gyermekvállalás teljesítésére azonban határidőt szabnak meg:

egy gyermek vállalása esetén 4 évet;

két gyermeknél 8 évet;

amennyiben pedig 10 millió forint összegű csok-ot igényel a pár, akkor vállalt gyermekszámtól függetlenül 10 évet.

Szeptember 29-tól azonban minden olyan család kedvezményt kap, ahol ez a határidő 2020. március 11-ét követően járt le. Eszerint, ha a vállalt gyermek 2022. június végéig megszületik, akkor a gyermekvállalás teljesítettnek tekinthető.

Bankmonitor tipp: ne fizessék vissza a kapott támogatást azok a családok, akiknél 2020. március 11-ét követően járt le a gyermekvállalási határidő, emiatt pedig már felszólították őket a támogatás visszafizetésére. A módosítás ugyanis visszamenőleg érvényes lesz a korábbi ügyletekre is.

2. Saját gazdasági tevékenység céljára is hasznosítható a csok-kal érintett lakás melléképülete

Az igénylők a benyújtott kérelemben nyilatkozhatnak majd arról, hogy a csok-kal érintett ingatlan földterületének egy részét, illetve a melléképületeket saját gazdasági tevékenység céljára hasznosítanák. (A bérbeadás és a haszonbérlet továbbra sem megengedett!)

Elvárás azonban, hogy a vételárat, építési költséget meg kell bontani a lakóingatlan és a melléképület között. Vagyis tudni kell, hogy külön-külön mennyibe kerül a lakóingatlan, illetve a melléképület. A kapott csok támogatás összege pedig nem haladhatja meg a lakóingatlan vételárát, építési költségét.

3. Nem utasítják el a kérelmeket automatikusan, ha van köztartozása az igénylőnek

A csok-nak, a gyermekek után járó tartozáselengedésnek, a Babaváró hitelnek és a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásának fontos feltétele, hogy az igénylőknek nem lehet köztartozása. A jövőben azonban több könnyítést is bevezetnek: megkaphatják a támogatást az igénylők, amennyiben a köztartozásuk összege nem haladja meg az 5 000 forintot. Amennyiben ennél több az elmaradás, akkor sem fogják azonban automatikusan elutasítani a kérelmet.

A csok, a tartozáselengedés és az autóvásárlási támogatás esetében 14 napja, míg a Babavárónál 10 napja lesz a családnak arra, hogy rendezzék az elmaradást, ha ez teljesül, akkor az igénylés jóváhagyható.

4. Őstermelőnek is lehet székhelye a csok támogatással vásárolt, épített ingatlan

A lakás az eddig szabályok alapján is lehetett székhelye a csok-ot igénylő személy egyéni vállalkozásának, vagy többségi tulajdonában lévő társas vállalkozásának. A jövőben azonban őstermelői tevékenységet folytató igénylőnek is lehet székhelye az érintett ingatlan, illetve a melléképületben és a földterületen gazdasági tevékenységet is lehet folytatni. (A bérbeadás nem lenne megfelelő!)

5. Tb jogviszonynak minősül a Babaváró, az otthonfelújítási támogatás és a csok esetében a külföldi felsőoktatási intézményben eltöltött idő

Csok: a csok támogatás igényléséhez szükséges, hogy legalább az igénylést megelőző 180 napban megfelelő Tb jogviszonya legyen az igénylőnek. (Együttes igénylő esetén az egyik félnek.) Az emelt összegű, 10 millió forintos támogatáshoz pedig legalább 2 éves Tb jogviszonyt kell igazolni. Elfogadható lesz a magyar igénylők számára a jövőben a külföldi felsőoktatási intézményben folytatott hallgatói jogviszony is.

Babaváró: a könnyítés hatálybalépését követően a Babavárónál is beleszámít majd a külföldi tanulmány a 3 éves TB jogviszonyba, ám az utolsó 180 napnak itt már alkalmazotti vagy vállalkozói munkaviszonynak kell lennie.

Otthonfelújítási támogatás: az 1 éves Tb jogviszonyba beleszámít a hazai felsőoktatási tanulói jogviszony. Emellett a magyar igénylők számára már megfelelő lehet a külföldi megfelelő, felsőoktatási intézményben folytatott tanulói jogviszony is.

6. Lízing szerződések esetén is lehet érvényesíteni a gyermekek után járó tartozáselengedést

A gyermekek születésekor elengednek a meglévő lakáshitelek fennálló tartozásából: a második baba érkezésekor 1 millió forintot, míg a harmadik gyermek születésekor 4 millió forintot. A jövőben azonban a lakáscélú pénzügyi lízingből fennálló tartozás is csökkenthető a baba érkezésekor.

Feltétel, hogy a tartozás csökkentésével a teljes lízingdíj – és ha van, akkor a maradványérték is – rendezésre kerüljön, vagyis a családnak meg kell szereznie az ingatlan tulajdonjogát.

7. Utólag is igényelhető lesz a tartozáselengedés, amennyiben eredetileg nem használták ki a teljes összeget

2020. év végén bevezetésre került a tartozáselengedés megosztásának lehetősége: ha több lakáshitele volt a családnak, melyekből külön-külön nem volt elég fennálló tartozás, akkor a támogatást több hitel csökkentésére is el lehet számolni.

Természetesen lehetnek olyanok, akik a fenti változást megelőzően igényeltek tartozáselengedést, és nem tudták kihasználni a teljes támogatást, mert nem volt egy hitelükből sem elegendő fennálló tartozásuk. Ezen családok a mostani módosítás hatálybalépését követő 60 napon belül kérelmezhetik a különbözeti összeget abban az esetben, ha az eredeti igényléskor volt második lakáshitelük, melyre elszámolhatták volna a támogatást.

Példaként vegyünk egy családot, amelynél megszületett a harmadik gyermek, akire 4 millió forint tartozáselengedést vehettek igénybe. Két lakáshitelük volt ekkor: egyiknél a fennálló tartozás 2,5 millió forint, míg a másiknál 1,5 millió forint. 2020. decemberét megelőzően a család nem tudta kihasználni a teljes 4 millió forint összegű támogatást, mert csak az egyik hitelük tartozására volt fordítható az összeg, vagyis a nagyobb kölcsön megszűnt. A mostani módosítással azonban utólag kérhetik a másik hitelükből fennálló tartozás utólagos elengedését is. Vagyis újabb 1,5 millió forintot kaphatnak majd. Amennyiben pedig jelenleg nincs ekkora fennálló tartozása az adott hitelnek, akkor a különbözet jóváírásra kerülhet a család folyószámláján.

8. Özvegyként is lehet igényelni Babaváró hitelt

A túlélő feleség 300 nappal a férj halálát követően – de legkésőbb gyermeke születését megelőző napig igényelheti egyedül is a Babaváró hitelt. Ha pedig a Babaváró igénylését követően hunyt el a férj, akkor a túlélő feleség a szerződést a halálesetet követően is megkötheti.

Amennyiben a Babaváró igénylését követően hunyt el a feleség, akkor a túlélő férj a szerződést a halálesetet követően is megkötheti.

9. Az elhunyt házastárs Tb jogviszonya is számíthat a Babaváró, a csok és az otthonfelújítási támogatás igénylésekor

Csok: a túlélő házastárs is jogosult lehet a csok támogatásra úgy, hogy ő nem teljesíti a Tb jogviszonyra vonatkozó elvárásokat. Alapesetben 180 napos jogviszony szükséges, de a 3 gyermek után járó 10 millió forint összegű támogatás igényléséhez 2 éves Tb jogviszonyt kell igazolni.

Babaváró hitel: amennyiben a túlélő házastárs igényelné meg a támogatást, akkor az elhunyt fél Tb jogviszonyával is teljesíteni lehet a Tb jogviszony hosszára vonatkozó elvárást. (Abban az esetben, ha az elvárt, 3 éves jogviszonnyal rendelkezett az elhunyt a halálakor, vagy az azt megelőző 3 hónapban.)

Otthonfelújítási támogatás: a felújítási támogatás igényléséhez 1 éves Tb jogviszony szükséges. Házas, élettársak esetén elégséges, ha egyik fél teljesíti ezt az elvárást. Ha elhunyt a házaspár egyik tagja, akkor a túlélő fél megigényelheti a támogatást egyedül úgy, hogy az elhunyt teljesíti a Tb jogviszonyra vonatkozó feltételt.

Feltétel ebben az esetben:

- Éven belül hunyt el a házaspár.

- A tragédiát megelőző 3 hónapon belül kellett teljesülnie a Tb jogviszonyra vonatkozó elvárásnak.

- Ha mostani változás hatálybalépésekor az egy éves határidőből kevesebb, mint 90 nap van hátra, akkor a felújítási támogatást a módosítást követő 90 napon belül meg lehet igényelni.

10. Több kisebb megszakítás is lehet a Tb jogviszonyban a Babavárónál

Az eddigi szabályok alapján 3 éves folyamatos Tb jogviszonnyal kell rendelkeznie legalább az igénylő pár egyik tagjának. Ezen belül összesen legfeljebb 30 nap megszakítás lehet. A jövőben ez változik, ugyanis egybefüggően nem lehet majd 30 napos megszakítás a jogviszonyban.

Ha például az igénylő az elmúlt 3 évben kétszer váltott munkát és külön-külön 20 napot volt munka nélkül, akkor a jelenlegi szabályok alapján nem lenne jogosult a pár Babaváróra, mert összességében 30 napot meghaladta a munka nélkül töltött idő. A jövőben jogosult lesz ugyanez a pár a támogatásra, hiszen egybefüggően egyik megszakítás sem haladta meg a 30 napot.

11. Bővül a támogatott munkálatok köre a felújítási támogatásnál