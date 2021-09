Meghalt Willie Garson, a Szex és New York Stanfordja

57 évesen meghalt Willie Garson, aki a Szex és New Yorkban a főszereplő Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) barátját, Stanford Blatchet alakította. A színész haláláról fia tájékoztatta a nyilvánosságot, halálának okát nem hozták nyilvánosságra.

Willie Garson Fotó: JOHN SCIULLI/Getty Images via AFP

Garson szerepet kapott a Szex és New York most forgatott spin-off sorozatában is, ami az And Just Like That címet kapta, és amit most ősszel mutat be az HBO.

Garson 1964-ben született New Jersey-ben Garson Paszamant néven. A Yale-en szerzett diplomát, majd olyan sorozatokban tűnt fel, mint a Cheers, a Family Ties, vagy később az X-Akták és a Jóbarátok. A nagyobb ismertséget az 1998-ban indult Szex és New York hozta meg neki.

A nyáron forgatott And Just Like That producere, Michael Patrick King a BBC szerint most azt mondta, Garson „még a betegsége alatt is dolgozott”, de további részleteket nem közölt.