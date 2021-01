Folytatást kap a Szex és New York sorozata

444 Hírlevelek Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

Tizenhét évvel az utolsó rész után kap folytatást a Szex és New York, a hírt az HBO Max jelentette be. A sorozat az And Just Like That… címet kapta, az eredeti négy főszereplőből viszont csak hárman vállalták el benne a szereplést, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon és Kristin Davis. Kim Cattrall már évekkel ezelőtt közölte, hogy nem hajlandó többet egyetlen a sorozathoz köthető rebootban sem szerepelni.

Az And Just Like That…-nek már előzetese is van, amit a három főszereplő is megosztott Instagramon.

A sorozat producere Parker, Nixon és Davis mellett Michael Patrick King lesz, aki az eredeti sorozatot is készítette. A Szex és New York 1998-tól egészen 2004-ig futott, összesen hat évadot élt meg, hét Emmy-díjat és nyolc Golden Globe-ot kapott. A sorozat után készült még két mozifilm, de azok létezését jobb ha elfelejti az emberiség.

