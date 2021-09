Olyan magyar drogkereskedő párost kapcsoltak le, akiknek az egyetlen ügyfelük a rendőrség volt

Fedett nyomozók vettek háromszor 2,2 millió forintért Hollandiából csempészett speedet egy kereskedőpárostól abban a reményben, hogy egy egész hálózatot fognak tudni lebuktatni, de később kiderült, hogy ők voltak az egyetlen vevők.

A két drogkereskedő, Liget és annak unokatestvére Dzsibu 2019 nyarán állapodott meg egy magát elosztónak kiadó rendőrrel, aki azt mondta nekik, hogy nagy tételben 2-3 hetente szeretne tőlük speedet vásárolni. Dzsibu azon a nyáron háromszor ment ki Hollandiába és Németországba, hogy az amfetamint beszerezze. Az első kétkilós adagot júliusban vásárolták meg 2,2 millió forintért a fedett nyomozók, a szajréból pedig 200 ezer Ligetnek, 2 millió forint pedig Dzsibunak járt.

Liget és Dzsibu azért sem foghattak gyanút, mert az elosztókat a pécsi alvilág egyik ismert alakja, K. Gyula ajánlotta be, aki azóta már börtönben van drogkereskedelem miatt. K. Gyula története is legalább olyan izgalmas, mint a két másiké: kitalálta ugyanis, hogy a Dunán keresztül fog drogot csempészni Magyarországra, méghozzá stílusosan, egy luxusyacht segítségével. Ehhez azonban egy yacht is kellett, úgyhogy elloptak egyet Hollandiában, és hamis papírokat gyártottak neki. Csak éppen hajózni nem tudtak, ezért az útjuk során többször is zátonyra futottak, és ki kellett őket húzni. Ekkor már figyelte K. Gyulát a rendőrség, aki végül társaival együtt 10 évet kapott.

Egy hónappal az első vásárlás után a fedett nyomozók ismét felkeresték Ligetet és Dzsibut, hogy ismét 2,2 millió forintért drogot vásároljanak, amit aztán majd Olaszországban értékesítenek.

Az utolsó vásárlás októberben történt, ekkor egy étteremben adták a pénzt, amit Liget a mosdóban számolt le, miközben a rendőrség rajtuk ütött. A rendőrök várakozásaival ellentétben azonban kiderült, hogy nincs szó semmiféle droghálózatról, ők voltak a páros egyetlen vevői.

Liget és Dzsibu első fokon 9 évet kaptak, és a tárgyaláson Dzsibu azzal védekezett, hogy ő az első vásárlás után le akart állni, de a fedett nyomozók rájuk erőltették, hogy szerezzenek még anyagot.

„Azt nevezik bűnmegelőzésnek, hogy provokáltak? És még ráadásul ki is fizettek kilogrammonként 1,1 millió forintot azért, hogy ismételten külföldre utazzak kábítószerért, amit megint csak megvásárolnak majd, hogy újra meg tudjam venni a nagyobb tételt! Ez szerintem bűnbe üldözés pszichikailag, és nem bűnüldözés!” – mondta Dzsibu a tárgyaláson. (hvg.hu)