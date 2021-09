Ezer nap után Kína szabadon engedte a magyar származású exdiplomatát

A kínai hatóságok szabadon engedték Michael Kovrig volt diplomatát és Michael Spavor kanadai üzletembert 2018 végén vették őrizetbe valószínűleg bosszúból, miután a kanadai hatóságok elfogták a Huawei kínai techvállalat pénzügyi igazgatóját. Justin Trudeau miniszterelnök bejelentette, hogy Kovrigék szombaton érkeznek vissza Kanadába az 1000 napos fogságuk után. A kanadai miniszterelnök azt mondta, Kovrig és Spavor komoly megpróbáltatásokon ment keresztül.

Michael Kovrig Fotó: CNBC youtube

A kínai bíróság augusztusban Michael Spavort 11 év börtönre ítélte kémkedéséért, Kovrig ügyében azonban nem született ítélet. Antony Blinken azt mondta, hogy a két férfi több mint két és fél évig szenvedett önkényes fogvatartásban.

Michael Kovrignak a kanadai mellett magyar állampolgársága is van, magyar származású, családja a kommunista diktatúra elől menekült el Magyarországról. Ő már Kanadában született, de a 90-es években visszaköltözött Budapestre. Akkoriban a Bankrupt nevű punkzenekar énekese volt, ezért az együttes most egy magyar és egy angol számot is írt a több mint 2 és fél éve fogva tartott barátról.

A magyar külügyminisztérium Kovrig ügyével kapcsolatban a Direkt36-nak azt írta, hogy Michael Kovrigot „a kínai hatóságok kizárólag kanadai állampolgárnak tekintik”, szerintük ez magyarázza, hogy miért nem lehetett „magyar érdekvédelmi eljárást lefolytatni”. Válaszuk alapján Magyarország sima konzuli ügyként kezelte csak a férfi letartóztatását. A lap megjegyezte, hogy az Orbán-kormány egyszer sem nyilatkozott a nyilvánosság előtt Kovrigról. Az EU közös nyilatkozata mellett több uniós ország külön is követelte az exdiplomata szabadon bocsátását, a magyar kormány azonban hallgatott. Amikor pedig 2021 februárjában Kovrigék ügye miatt Kanada összehozott egy 58 országból álló koalíciót a túszdiplomácia elítélésére, az EU-s országok közül egyedül Magyarország nem szerepel a támogatók listáján. A magyar külügy ezt azzal magyarázta, hogy ők „EU tagállamként” csatlakoztak. A nyilatkozatot tényleg támogatja külön az Európai Unió is, csakhogy az összes többi uniós tagállam saját nevében is odaállt a kezdeményezés mellé.

Fogolycsere

Kovrigékat azután engedték szabadon, hogy a Huawei vezetője, Meng Van-csou is elhagyhatta Kanadát, miután megegyezett az amerikai hatóságokkal. Az amerikai hatóságok azzal gyanúsították Menget és a Huaweit, hogy az amerikai szankciókat megszegve üzletelt Iránnal. Meng egyébként a Huawei alapítójának lánya. A Huaweit emellett azzal is meggyanúsították, hogy együttműködött a kínai titkosszolgálatokkal és adatokat osztott meg a kémekkel. Meng egébként tízmillió dolláros óvadék ellenében szabadlábon védekezhetett a kiadatási eljárásában.

Meng Van-csou Fotó: DON MACKINNON/AFP

A kanadi bíróság pénteken rendelte el Meng szabadon engedését, aki a döntés után azt mondta a vancouver törvényszék épülete előtt, hogy az elmúlt három évben a feje tetejére állt az élete. „De minden rosszban van valami jó. Sosem felejtem el azt a sok jókívánságot, amit az emberektől kapta a világ minden tájáról” - mondta.

Meng egyébként elismerte, hogy félrevezette az HSBC egy hongkongi céggel iráni üzleteivel kapcsolatban. Az amerikai igazságügyi minisztérium továbbra egy Huawei elleni eljárásra készül, hiszen a kínai techvállalat a mai napig feketelistán van. (BBC)