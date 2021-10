Jámbor a DK-nak: nem visszalépni antidemokratikus, hanem a szavazást megnehezíteni

"Egészen elképesztő az a kampány, amibe az első forduló után a DK különböző arcai kezdtek a még állva maradt jelöltekkel szemben, valamiféle antidemokratikus fordulatnak beállítva a lehetséges visszalépéseket és a második forduló intézményét" - reagált a Facebookon Jámbor András, az előválasztásokon a budapesti 6-os választókerület nyertese a Karácsony Gergely miniszterelnök-jelöltségét támogató ellenzéki képviselőjelölt Czeglédy Csaba, a DK Szombathelyen nyertes jelöltjének bejegyzésére.

Czeglédy péntek délelőtt értekezett "a nagy arccal induló" Karácsony Gergelyről, aki szerinte "úgy akarja csűrni-csavarni, hogy a végén ő nyerjen, mert azt hiszi, hogy ez jár neki". Mármint, ha jól értem, Czeglédy azt kifogásolja, hogy egy választáson induló jelölt azon ügyködik, hogy megnyerje azt a választást azzal a riválisával szemben, aki történetesen Czeglédy párttársa.

Erre reagálva írja most Jámbor, hogy ő eddig abban a hitben élt, hogy az ellenzéki pártok közt konszenzus van abban, hogy a Fidesz egyfordulós választási rendszere antidemokratikus. Arról is ír, hogy miközben most a DK egyes politikusai antidemokratikusnak bélyegzik azt, ha a miniszterelnök-jelölti versenyben a második-harmadik helyen végzett jelöltek egyike visszalépne a másik javára, azok mit gondolnak arról, hogy a DK és a Jobbik 31 körzetben lépett vissza egymás javára a képviselőjelöltek előválasztásán.

Továbbá azt is kifogásolja, hogy a most antidemokratikus vádakat megfogalmazó DK akadályozza azt, hogy a második fordulóban, amikor országos szinten választanak miniszterelnök-jelöltet, az előválasztók lakóhelyüktől függetlenül bárhol szavazhassanak. "Nem az az antidemokratikus, ha a magyar politika hagyományainak megfelelően, az első forduló eredményének ismeretében, valaki visszalép a második forduló előtt. Hanem az, ha egyesek megnehezítik a honfitársaink, az ellenzéki választók szavazását!" - írta