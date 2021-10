Elvesztette a bizalmi szavazást a román kormány

Összeomlott a parlamenti koalíció a Florin Citu vezette román kormány mögött, miután a kabinet elvesztett egy bizalmi szavazást a parlamentben. A szavazást a Mentsétek meg Romániát! Unió (USR) kezdeményezte, ami korábban maga is a kormányt támogató koalíció része volt, a szavazáson pedig rajtuk kívül a szociáldemokraták és a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség szavazott a kormány ellen.

Citu kormánya így kevesebb mint egy évvel a felállása után bukott meg.

A miniszterelnök szerint még nem dőlt el, hogyan tovább, de a szociáldemokraták már most bejelentették, hogy a lehető leghamarabb választásokat szeretnének. Citu azt sem zárta ki, hogy egy kisebbségi kormány élén továbbra is miniszterelnök maradjon, és azt mondta, a kormánya ellen kért bizalmi szavazás annyira abszurd, hogy „Kafka is büszke lenne rá”. Ezzel az USR-t kritizálta, és arról beszélt, nem érti, hogyan kezdeményezhetett bizalmi szavazást a párt egy olyan kormánykoalíció ellen, aminek korábban maga is része volt.

Az USR ezen a héten megválasztott új vezetője, Dacian Ciolos már most bejelentette, megpróbál maga mögé új parlamenti többséget kovácsolni, és leváltani Citut, de elfogadnak a kormányzó liberális párttól esetleg más miniszterelnök-jelöltet is, amennyiben az nem Citu.

A korrupcióellenes és centrista USR a múlt hónapban regionális költségvetésekkel és az igazságszolgáltatással kapcsolatos vitákban veszett össze koalíciós partnereivel, és hívta vissza minisztereit a kormányból. (Politico)