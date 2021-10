„Ha a párom tudta volna, hogy molesztálják a gyerekeket, biztosan elmondta volna nekem”

Tanúmeghallgatásokkal folytatódott csütörtökön a Budapest Környéki Törvényszéken annak a férfinek az ügye, akit azzal vádolnak, hogy a neki átmeneti szállást nyújtó barátja gyerekeit, unokáját molesztálta, majd amikor az anyjuk ezért felelősségre vonta, megölte.

A vádlott L. Ferenc, miután kitették albérletéből, átmenetileg régi barátja, H. János pilisi házában kapott szállást. A férfi viszonya H. János élettársával, R. Gyöngyivel a kezdetektől fogva rossz volt, gyakran civakodtak, de a gyerekekkel nagyon jóban volt. Egyiküket gyakran el is vitte Budapestre, ahol együtt mentek állatkertbe és vásárolni.

A vádlott barátja házának konyhájában kapott helyet, itt többször is előfordult, hogy az egyik kiskorú egy ágyban aludt vele. 2019 decemberében R. Gyöngyi és a vádlott nagyon összevesztek, aminek az lett a vége, hogy L. Ferenc leszúrta a nőt, aki már a mentők kiérkezése előtt belehalt sérüléseibe. Az előzetes ülésen a vádlott nem kívánt vallomást tenni, fenntartotta a nyomozati szakaszban tett vallomását, viszont elmondta, hogy rengeteg egészségügyi problémája van.

L. Ferenc a bíró kérdéseire válaszol 2021. október 7-én, a Budapest Környéki Törvényszéken. Fotó: Halász Júlia

Csütörtökön a sértetti tanúk meghallgatásával folytatódott az ügy. Elsőként H. János, R. Gyöngyi özvegye tett vallomást.

Ebben elmondta, hogy a gyilkosság reggelén két fiával együtt dolgozni indult egy másik településre, arról akkor fogalma sem volt, hogy mekkora feszültség van élettársa és a vádlott között. Aztán egyszer csak csörgött a telefonja, a vádlott kereste azzal, hogy áll a bál odahaza, a háttérben pedig H. Gyöngyi és a férfi menye kiabált, erős szavakkal illetve L. Ferencet. Ezután többször hívták egymást, míg végül megszakadt a beszélgetés. Az utolsó telefonhívás már arról érkezett, hogy a vádlott leszúrta H. Gyöngyit, siessenek haza. Mire H. János hazaért, élettársa halott volt. A férfi vallomásában elmondta, hogy dühében ököllel, majd vascsővel ütötte L. Ferenc kocsiját. Később összeszedte a férfi cuccait a lakásban, mert el akart égetni mindent. Ekkor talált egy piros színű vibrátort és egy síkosítót, ezeket végül a vádlott többi személyes tárgyával együtt a rendőrség lefoglalta.

A tárgyalás egyik központi témája volt, hogy az emberölés előtt H. Gyöngyi állítólag azt kiabálta a vádlottnak, hogy az pedofil.

A tárgyaláson meghallgatott másik tanú, B. Csilla, H. János menye azt mondta, ez nem csak aznap volt így, az áldozat egy ideje már rendszeresen lepedofilozta a férfit.

B. Csilla, a háttérben a Feri bácsiként emlegetett vádlott. Fotó: Halász Júlia

B. Csilla ugyanazon az ingatlanon lakott párjával és közös gyerekükkel, mint H. Jánosék és a vádlott, csak egy másik, komfort nélküli kis házban.

B. Csilla volt az, aki beszélt arról a rendőröknek és a családsegítőknek, hogy úgy tudja, a férfi legalább két, a háztartásban élő kiskorút abuzált.

Hogy ez pontosan mikor jutott tudomására, kissé zavaros, mert többszöri meghallgatása során ellentmondásokat találtak vallomásaiban. B. Csilla most azt mondta, minden úgy történt, ahogy most a bíróságon elmondta, a tévedések azért lehetségesek, mert korábban gyógyszerfüggőséggel küzdött, így nehezére esett koherensen elmesélnie a történteket.

A nő elmondása szerint az biztos, hogy neki a legkisebb kisfiú, A. elmondta, mi történt vele - hogy a gyilkosság előtt vagy után, még nem teljesen tiszta.

Eszerint B. Csilla fejében szöget ütött, hogy az áldozat miért hívta pedofilnak a vádlottat, így elkezdte kérdezgetni a kisfiút, hogy tett-e vele bármi rosszat L. Ferenc, vagy ahogy a család nevezte, Feri bácsi. Hozzátette, korábban is feltűnt neki, hogy amikor a férfi és a kisfiú visszatértek budapesti kirándulásaikról, akkor a gyerek megviseltnek és visszahúzódónak tűnt, mint mondta, „teljesen el volt fehéredve a szája”.

A kisfiú nehezen nyílt meg, ezért B. Csilla egy játék tűzoltóautót ígért neki, ha elmondja, mi történt vele. A gyerek elmesélte az abúzus részleteit, melyek között volt, amit megmutatni, tulajdonképpen eljátszani tudott csak. B. Csilla azt is elmondta, a másik kislány, Dzs. azt mondta neki, hogy a vádlott benyúlt a szoknyája alá, és a nemi szervéhez nyúlt.

H. János szeretné visszakapni a gyerekeket. Fotó: Halász Júlia

H. János beszélt arról is, hogy az ügy miatt elvették tőle a gyerekeket, akik most nevelőszülőknél vannak, és hogy nagyon szeretné visszakapni őket. A férfi állítja, fogalma sem volt arról, hogy élettársa mivel gyanúsítja L. Ferencet, és azt se tudta, hogy kettejük között rendszeresek voltak a veszekedések. A kérdésre, hogy miért engedte, hogy a kisfiú a vádlott ágyában aludjon, azt felelte, jóban voltak, kedvelték egymás társaságát.

Ragaszkodott hozzá, hogy kapcsolata a kisfiúval, A-val olyan közeli és meghitt volt, hogy ha történt volna bármiféle abúzus, akkor azt a gyerek neki biztosan elmondta volna. Hasonlót mondott elhunyt élettársáról is, úgy gondolja, ha R. Gyöngyi valóban tudott volna róla, hogy a gyerekeket molesztálják, azt biztosan elmondta volna neki.

B. Csilla korábbi vallomásaiban arról beszélt, többször is szólt anyósának, hogy valami nem stimmel a vádlottal, és lehetséges, hogy kihasználja a gyerekeket, de az nem hitt neki. Ezt az állítását most nem ismételte meg.

B. Csilla arról is beszélt, vallomásai azért is lehetnek ellentmondásosak, mert túl azon, hogy gyógyszerfüggőséggel küzdött a történtek előtt és annak megtörténtekor, a tragédia és az azt követő események is nagyon megviselték. A párja rossz néven vette, hogy beszélt a gyerekeket ért abúzusról, és elmondása szerint többször megfenyegette és meg is verte, hogy állításait vonja vissza. A H. család tagjai szerint azért voltak mérgesek rá, mert őt hibáztatták azért, hogy a gyilkosság után a gyerekeket elvették H. Jánostól.

Az ügy szakértők bevonásával és további tanúk meghallgatásával folytatódik.