Online csúcstalálkozóra készül Hszi és Biden

Online csúcstalálkozót szerveznek Joe Biden amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök között, jelentették be az amerikai és kínai kormány közti szerdai magas szintű tárgyalások után. Szerdán Jake Sullivan, az amerikai elnök nemzetbiztonsági főtanácsadója tárgyal Jan Csie-csivel, a Kínai Kommunista Párt külügyi bizottságának elnökével hat órán át Zürichben.

Joe Biden és Hszi Csin-ping 2011-ben, amikor mindketten még csak alelnökök voltak. Fotó: LINTAO ZHANG/AFP

A zárt ajtók mögötti találkozóra egy reptérhez közeli szállodában került sor, ez volt az első magas szintű személyes találkozó a két kormány között azóta, hogy idén márciusban Alaszkában meglepően nyíltan beszéltek a két ország közti feszültségekről.

Az amerikai kormánytisztviselők szerint a szerdai találkozó Hszi és Biden szeptember 9-i telefonbeszélgetésének folyománya. Az amerikaiak célja ezekkel a találkozókkal, hogy "védőkorlátot építsenek" az egyre inkább nagyhatalmi versengésbe keveredő két ország között.

Feszültség bőven akad, csak a két elnök szeptemberi telefonos egyeztetése óta az Egyesült Államok stratégiai szövetséget kötött Nagy-Britanniával és Ausztráliával azzal a céllal, hogy közösen korlátozzák a kínai haderő erőprojekcióját a csendes-óceáni térségben. Kína pedig az elmúlt napokban rendszeresen demonstrálja légiereje képességeit a Tajvani-szorosban, gyakorta megsértve Tajvan légterét is - a szigetország biztonságáért az Egyesült Államok vállalt garanciát.

A szerdai találkozót az amerikai és a kínai kormány is "konstruktívnak és nyíltnak" értékelte. Ez a diplomáciai zsargonban azt jelenti, hogy nem kerülték a kínos témákat, és mindkét fél kifejthette saját álláspontját.

A két elnöknek amúgy személyes találkozóra is lenne alkalma a G20-ak októberi olaszországi csúcstalálkozóján, ám Hszi a koronavírusjárvány kirobbanása óta nem hagyta el hazáját, és most sem tervezi. Így a csúcstalálkozóra csak videós távkonferencián nyílik alkalom, amit még az év vége előtt megtarthatnak. (Via The Guardian)