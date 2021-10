Hogyan bírta a 25%-kal rosszabbul szereplő Márki-Zay visszalépésre Karácsonyt?

Márki-Zay felvetette a visszalépés lehetőségét; megígérte, hogy végső soron vissza is lép; aztán elérte, hogy Karácsony lépjen vissza, aki sosem akart visszalépni.

Márki-Zay az első forduló után hiába lett harmadik, szinte győztesként tudta mutatni magát, rendezvényeivel és a meglepetéssel, amit szereplése okozott.

Karácsony egy ideig udvariasan kivárt, és ez lett a veszte.

A Momentum döntése volt az utolsó fordulat, ami Karácsony reményeit szertefoszlatta.

Karácsony eddig remek érzékkel alkalmazott hasonlóan váratlan húzásokat a politikában, mint most Márki-Zay, de most őt játszották ki.

Péntek délelőtt, másfél nappal az előválasztás második fordulója előtt Karácsony Gergely bejelentette, hogy visszalép Márki-Zay Péter javára a miniszterelnök-jelöltségért vívott ellenzéki csatában. A második fordulóban így a hódmezővásárhelyi, párt nélküli polgármester küzdhet meg Dobrev Klárával, a DK jelöltjével.

A bejelentés mostanra talán logikusnak tűnik sokak számára, hiszen vasárnap óta a levegőben van, hogy az egyikük visszalép. Pedig a döntésének nem voltak olyan előzményei, amelyek Karácsony eddigi megnyilvánulásaiból következtek volna. Úgy tűnik, hogy a főpolgármester ebben a kampányban elvesztette az irányítást a sorsa felett.

A papírforma Karácsony mellett volt

Karácsony vasárnap és szerdán is egyértelműen megmondta, hogy nem lép vissza. Még csütörtök reggel is arról beszélt, hogy Márki-Zay elvesztette a belső iránytűjét, amikor őt akarja visszaléptetni, mert meglátása szerint megbízhatatlan közvélemény-kutatásokra, kommentekre és lájkokra hivatkozik.

Úgy tűnhetett egy ideig, hogy nagy előnye Karácsonynak, hogy 25 százalékkal több szavazatot szerzett az első fordulóban, mint Márki-Zay. Ez még akkor is komoly érv volt mellette, ha Márki-Zay a legtöbb ember várakozásához képest kiválóan szerepelt.

Karácsony mellett szólt volna első ránézésre az is, hogy őt három párt is támogatta az előválasztást szervező hatból, míg Márki-Zay Pétert csütörtök délutánig egyik párt sem támogatta, és így neki lehetett messze a legkevesebb pénze kampányolni, illetve alig maradhattak tartalékai a második fordulóra.

Mégis Karácsony lépett vissza.

Felvetette, elvállalta, áthárította

Karácsony visszalépésében komoly szerepe lehetett egy olyan fejleménynek, amelynek látszólag Karácsony esélyeit kellett volna erősítenie: vasárnap Márki-Zay azt mondta, hogy nem megy bele chicken game-be, és ha Karácsony mindenképpen indulni akar, akkor ő majd visszalép. Mindezt azután jelentette be, hogy Karácsony már elmondta addigra, hogy ő semmiképpen sem lép vissza.

Karácsony azt állítja kezdettől, hogy az egész visszalépési játszmát Márki-Zay találta ki, és ő vitte a közvélemény elé is - bár abban egyetértett vele, hogy Dobrev Klárát csak úgy lehet legyőzni az előválasztás második fordulójában, ha "a 2010 előtti kormányzással szemben is kritikus" jelöltek összefognak ellene.

Mivel Márki-Zay még a választás előtt megígérte neki, hogy ha nem lesz továbbjutó, akkor Karácsonyt támogatja majd; és mivel ezen felül vasárnap azt is megígérte, hogy a végén félrerántja a kormányt; Karácsony azt gondolhatta, hogy nyert ügye van, csak engednie kell hódmezővásárhelyi riválisának, hogy méltósággal lépjen le, és legyen ideje a híveinek elmagyaráznia a döntését.

Karácsony itt követte el valószínűleg a legnagyobb hibát ebben a kampányban. Nem figyelt eléggé arra, hogy miközben az első forduló után ő maga visszahúzódott, nem szervezett tömegrendezvényt, nem ünnepeltette magát, udvariasan várt az őt támogató visszalépésre, addig Márki-Zay elvitte a figyelmet. A továbbjutása egyébként is élénken foglalkoztatta a sajtót, és egymás után szervezett ünnepélyeket, mintha megnyerte volna az előválasztást. "Megcsináltuk" bulit tartott a fővárosban, "Mögcsináltuk" bulit tartott Hódmezővásárhelyen, aztán utcai gyűlést hívott össze a Fővám térre. Az ő harmadik helyére nagyobb ünneplés jutott, mint amennyit az előtte végzett két jelölt összesen szervezett.

Ez azt a képzetet kelthette az előválasztást érdeklődéssel követő közönségben, mintha valójában ő győzött volna.

Karácsony hétfőn Hódmezővásárhelyre ment tárgyalni Márki-Zayhoz, és a megbeszélés utáni sajtótájékoztató tovább erősítette Márki-Zay pozícióit.

Bejelentették, hogy ha egyikük miniszterelnök lenne, akkor a másikuk nélkül semmilyen döntést sem hoznak. Karácsonynak meg kellett ígérnie, hogy Hadházy Ákos lesz az elszámoltatást felügyelő vezető - miközben Karácsony hetekig Hadházy ellen kampányolt Zuglóban (az utolsó napokra aztán átállt mellé). Karácsonynak még azt is meg kellett ígérnie, hogy a Párbeszéd elnökeként az előválasztási bizottságtól kérvényezi, hogy párban ("tandemben") indulhassanak a második fordulóban - a szabályok menet közbeni átírását célzó javaslatot még aznap éjjel visszautasították.

A hétfői produkcióval Karácsony hivatalosan is vele egyforma erejű partnerré emelte Márki-Zay Pétert.

Akkor még azt hitte talán, hogy ez az ára, hogy visszalépjen a javára. Valójában viszont ekkor billentette át a hangulatot olyanra, hogy kezdett reálisnak kinézni a közönség nem Márki-Zay-rajongó része számára is, hogy akár Karácsony is visszaléphet, hiszen kölcsönösen egyformán jónak tartják egymást.

Kedden Karácsony visszavonult a kampányolástól és a sajtótól, míg Márki-Zay folyamatosan minden csatornán azt magyarázta, hogy erősödőben van, és meg kell nézni a készülő kutatásokat, hogy el lehessen dönteni, ki lépjen vissza.

Kedd este az ATV bemutatott egy Medián-féle felmérést, ami alapján Márki-Zay állt jobban. Késő estére elkészült a Márki-Zay-féle Mindenki Magyarországa Mozgalom megbízásából készített Závecz-féle felmérés is, ami ugyan jellemzően hibahatárokon belüli értékek alapján, de szintén azt hozta ki, hogy Márki-Zay erősebbnek tűnik Karácsonynál. (Ezzel együtt a felmérés szerint Márki-Zay és Karácsony is vesztene Dobrev Klára ellen, és hármuk közül senki se tudná megverni Orbán Viktort.)

Több forrásból is úgy értesültünk, hogy ezekre a mérésekre hivatkozva, kedden késő éjjel Márki-Zay arról tájékoztatta a legszűkebb körét, hogy megbizonyosodott róla, hogy nem neki kell visszalépnie.

Szerda reggelre elkészült egy harmadik kutatás is, amit szintén Márki-Zayék rendeltek, ellenőrizendő a Závecz-féle eredményeket. Ebből is azt olvasta ki, hogy ő megy felfele.

Karácsony csak szerdán ébredt

Úgy volt akkor még, hogy szerda este hatkor fejezi be az alkudozást Karácsonnyal, de nyilvánvalóan Karácsony is értesült közben arról, hogy Márki-Zay, szemben vasárnapi ígéretével, már nem akarja félrerántani a kormányt. Úgyhogy a tárgyalás előtt négy órával Karácsony lényegében felmondta a hétfői megállapodásukat a kölcsönös vétójogról, arról, hogy egymás nélkül nem döntenek semmiről. Kiállította maga mögé az őt támogató három párt vezetőit is, amikor elmondta, hogy nem lép vissza.

Megpróbálta a maga mellé emelt riválisát visszanyomni, de addigra már azok a kutatások dübörögtek teljes hangerővel a sajtóban és a közösségi oldalakon, amelyekkel Márki-Zay bizonygatta, hogy neki van csak esélye.

A szerda esti találkozójuk eredmény és nyilvános bejelentés nélkül ért véget, lezárták a visszalépésről szóló vitájukat, és mindketten indulni készültek a második fordulóban is. Úgy tűnt, hogy elvesztették a két forduló közötti idő nagy részét azzal, hogy kampány helyett néha tragikomédiát idéző vitákba mentek bele, ami feltehetően mindkettejüket gyengítette valamennyire.

A Momentum önthette az utolsó cseppet Karácsony keserű poharába

Csakhogy a csütörtök tartogatott még egy fordulatot: a Momentum bejelentette, hogy Márki-Zayt támogatják a második fordulóban. A döntésükben benne lehetett, hogy a párt regionális vezetőit tömörítő küldöttgyűlés egy szimpátia-szavazáson többségében Márki-Zay mellett foglalt állást; benne lehetett a frusztráció, hogy a Momentum úgy érzi, hogy a fővárosi önkormányzat ügyeibe nem szólhatnak bele eléggé; és benne lehetett a belső hatalmi harc is, ami Fekete-Győr András pártelnök rossz első fordulós szereplése óta bontakozott ki, és amelyben Fekete-Győr és szövetségesei nem tudták tovább tartani az inkább Karácsonyhoz húzó, korábbi álláspontjukat.

Karácsony ezután válságstábot hívott össze. Világossá vált, hogy az ellenzék három legnagyobb pártja közül egyik sincs mellette. A DK Dobrevet támogatja, a Momentum Márki-Zayt, a Jobbik semleges maradt. Igaz, a további három párt őt támogatná, de ez a három párt nagyon kicsire zsugorodott mostanra - a legfrissebb mérések szerint már egyik se jutna be listáról a parlamentbe a saját jogán. Hiába költött jelentős összeget az első fordulóra, úgy tűnt, már nem jöhet ki a matek. Elkésett a két forduló közötti kampánnyal. Csütörtök reggel még javasolt egy szombati vitát a jelöltek között, hogy visszahozza magát valamennyire, kezdeményező legyen, de a Momentum délutáni bejelentése után már ezt se érezte kitörési lehetőségnek.

Akár tudatosan, akár az egyes fejleményeken felbátorodva, de Márki-Zay nagyon ügyesen húzta csőbe Karácsonyt. Előbb visszalépést ígért, aztán a visszalépés ügyét két opcióssá tágította, végül rákényszerítette a riválisát, hogy ő lépjen vissza.

Karácsony maga is sokszor élt már karrierje során azzal, hogy hirtelen oldalt váltott, és ezzel meglepte egykori szövetségeseit. A Miniszterelnöki Hivatal tanácsadójából egy új ellenzéki párt kampányfőnöke lett a 2010-es választás előtt; aztán kettészakította az LMP-t a 2014-es választás előtt; a 2018-as előtt pedig az Együtt helyett inkább az MSZP miniszterelnök-jelöltje lett. A váratlan húzásaiból általában jól jött ki eddig, a karriere töretlenül ível több mint tíz éve, és ő vitte a legtöbbre az ellenzéki oldalon Orbán Viktor kormányzása óta.

Mostani bukásának része lehet, hogy talán túl gyorsan akart még egy szintet lépni, hiszen alig két éve választották meg főpolgármesterré. A félig-meddig kívülálló, pártok feletti, a 2010 előtti világgal szemben is kritikus, de azért az MSZP-vel szoros szövetségben mozgó politikus imidzse a fontos pozíciójával együtt kifáradhatott, és mostanra ő is "establishment-jelöltnek" számít. Szemben Márki-Zay Péterrel, aki immár az "egy mindenki ellen" képét a legjobban tudja mutatni a mindennel elégedetlen választók előtt.