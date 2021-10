Az új Superman meleg, és a klímaváltozás ellen harcol

Az új Superman hamarosan romantikus kapcsolatba kerül egy férfi ismerősével - jelentette be a képregényt kiadó DC Comics hétfőn. Az új Superman Clark Kent (az eredeti Superman) és Lois Lane fia, Jonathan, akikek kalandjairól néhány hónapja önálló képregénysorozatot indított a DC.

Az már az eddig megjelent számokból is kiderül, hogy Jonathan más, mint az apja, a klímaváltozás hatásai ellen küzd, menekültek kitoloncolása ellen tiltakozik és iskolai lövöldözést hiúsít meg a Superman: Son of Kal-El című képregényben. A DC bejelentése szerint a sorozat hamarosan megjelenő számában pedig romantikus kapcsolatba került egy férfi bartájával, Jay Nakamuával, akit a szüleinek is bemutat.

Fotó: John Timms/DC Comics

Nem az új Superman az első meleg képregényhős még a DC-univerzumban sem, de mindenképp ő a leghíresebb. A DC-karakterek közül meleg volt már korábban Batman egyik segédje Tim Drake, azaz a Robin fedőnév harmadik birtokosa is, valamint az egyik X-men, Sarkcsillag is.

A 20. században a melegek sokáig csak negatív színben tűntek fel a képregényekben, vagy sehogy. Sőt, az 50-es években még azzal is megvádolták a DC kiadót, hogy Batman és Robin (az a Robin még nem volt meleg) együttélésével a homoszexualitást népszerűsíti, ennek örvén még egy törvényt is elfogadtak arról, mit és hogyan lehet bemutatni a képregényekben. A DC a törvénynek való megfelelés érdekében bevezette a Batwoman nevű karaktert, akit Batman párjának szántak, hangsúlyozva, hogy Batman heteroszexuális. (New York Times)