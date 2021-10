A biztonságos országokból újra karantén nélkül lehet Thaiföldre utazni

A tervek szerint Thaiföld novembertől feloldja a karanténkötelezettséget 10 alacsony kockázatú országgal szemben. Emellett újranyitják a szórakozóhelyeket és az alkoholárusítást is engedélyezik. Prajut Csan-o-csa miniszterelnök ugyan elismerte, hogy ez ugyan kockázattal jár, de kulcsfontosságú, hogy feltámasszák az ország összeomlott turisztikai szektorát. Míg a világjárvány előtt, 2019-ben 40 millió ember látogatott az országba, addig ez az idei év első hónapjában csak 70 ezer volt.

A most zöld jelzést kapott országok között ott van az Egyesült Királyság, Kína, Németország és az Egyesült Államok is. A beérkező turistáknak ugyanakkor fel kell mutatniuk egy negatív PCR-tesztet, majd az érkezéskor is tesztelni kell őket. Ha a második is negatív, attól kezdve olyan szabadon utazhat az országban, akárcsak a helyiek. (BBC)