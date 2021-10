Élőben eshet egymásnak Dobrev és Márki-Zay

A Fidesz alkotmányos rendszerének lebontása közös pont Márki-Zay és Dobrev elképzeléseiben, a másodikként megszólaló Márki-Zay védelmébe vette Dobrevet, és megerősítette, hogy ki kell mondani az alaptörvény kizárólagos hatalomról szóló passzusait nem tartják érvényesnek. "Közjogi egyeztető tanácsot szeretnénk felállítani, már az idén el kell kezdeni az új alkotmány kidolgozását" - mondta. Riporteri kérdésre, hogy ebbe a Fideszt is be kéne-e vonni, azt mondta, hogy "egy bűnözőktől megtisztított Fideszt" igenis be kell vonni.