Hangutánzó szoftverrel vertek át egy bankárt, és loptak el 35 millió dollárt az Egyesült Arab Emírségekben

Az Egyesült Arab Emírségekbeli bankfiók menedzsere nem fogott gyanút 2020 elején, amikor egy férfi azzal hívta fel, hogy a bank felvásárolna egy céget, ezért sürgősen utaljon át 35 millió dollárt. A fiókvezető felismerni vélte a hívót, bankja egyik igazgatóját, akivel már korábban is beszélt. Hamarosan emailt is kapott az igazgatótól és egy Martin Zelner nevű ügyvédtől, akit a levél szerint a felvásárlás lebonyolításával bíztak meg. Az emailben pontosan részletezve is volt, hogy hova kell utalni a pénzt. A fiókvezető, mivel mindent rendben levőnek gondolt, meg is kezdte a pénz utalását, írja az elmúlt évek egyik legpofátlanabb bankrablásáról beszámoló Forbes.

Mert bár a fiókvezető nem sejtette, valójában egy bankrablás részese lett. Bár ő azt hitte, hogy az ismerős bankigazgatóval beszél telefonon, a vonal másik végén valójában csalók voltak, akik az ún. "deep voice" technológiával hamisították a bankvezér hangját. A Forbes birtokába került bírósági iratok szerint az emírségekbeli hatóságok azt gyanítják, hogy egy 17 fős banda utaltatta el a 35 millió dollárt szerte a világba, különböző bankszámlákra. A pénzből négyszázezer dollárt az amerikai Centennial Bankba utaltak, a Forbes azokhoz a bírósági iratokhoz fért hozzá, amit ennek az összegnek a visszaszerzése érdekében nyújtottak be az amerikai bíróságon az emírségekbeli hatóságok.

A periratokban az áldozatok neveit nem hozták nyilvánosságra. Az ügyben eljáró dubaji ügyészség nem reagált a Forbes megkeresésére. A Forbesnak sikerült kapcsolatba lépnie Martin Zelnerrel, aki egy valóban létező amerikai ügyvéd, de a cikk megjelenéséig ő sem reagált a kérdéseikre.

A Forbes szerint az eset jól illusztrálja, milyen veszélyeket rejt a mesterségesintelligencia-alapú manipuláció. A lapnak nyilatkozó szakértő szerint a hangutánzó deep voice, illetve a mozgóképek manipulálására szolgáló deep fake technológiák "bár lenyűgöző fejlesztései a 21. századnak, egyben rendkívül veszélyesek is", mivel az erre szakosodott bűnözők könnyen visszaélhetnek a gyanútlan átlagemberekkel, akik nincsenek tisztában a technológia képességeivel. Jake Moore, a jelenleg a szlovák ESET biztonságtechnológiai vállalat szakértőjeként dolgozó brit exrendőr szerint a hangutánzáson alapuló csalások veszélyesebbek is, mert ezek könnyebben kivitelezhetők, így minden bizonnyal egyre gyakoribbá is vállhatnak. Szerinte ezért egyrészt fel is kell készíteni az ilyen támadásokra az embereket, másrészt a cégeknek fejleszteniük kell az azonosítási eljárásaikat is. (Via Forbes)