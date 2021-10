Kövér László arról beszélt a Parlamentben, hogy az agyműködésünket valakik neurotechnológiai eszközökkel, koponyán belülről fogják irányítani

Pénteken a Parlamentben tartotta plenáris ülését a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF), a nyitóbeszédet házigazdaként Kövér László, a parlament elnöke mondta. Kövér beszédének vezérfonala az volt, hogy a közeljövőnk igazi nagy témája nem is a globális felmelegedés, a migráció vagy a terrorizmus lesznek, hanem

az államok és a multinacionális vállalatok küzdelme.

Kövért az tölti el aggodalommal, hogy “a világ tíz legerősebb magáncégének az összesített tőkeereje nagyobb, mint a világ 180 szuverén államának”.

Beszéde közben a házelnök az MTI beszámolója szerint hosszan fejtegette, hogy a közeljövőben mások a koponyánkon belülről próbálják befolyásolni a gondolatainkat.

Hogy mi?

Az MTI szó szerint így idézi fel Kövér leleplező szavait:

“Elmondta, idáig az emberi agyműködését alapvetően csak ideológiai módszerekkel, azaz a koponyán kívülről lehetett befolyásolni, mostanra azonban egy olyan korszak küszöbére érkezett az emberiség, amikor az agykutatás és a technológiai fejlődés lehetővé teszi, hogy az emberi agy és gondolkodás működése neurotechnológiai eszközökkel, koponyán belülről is mások által befolyásolható, módosítható és irányítható legyen. A házelnök véleménye szerint a tudomány vívmányai mindig lenyűgözőek, de szabályozás hiányában sokszor életveszélyesek.”

Kövér arról sajnos nem beszélt, hogy pontosan mik is azok a neurotechnológiai módszerek, amikkel nemsokára a koponyánkon belülre hatolnak, majd onnan irányítani kezdenek minket. Sugarazás a szomszéd padlásáról? Az ellen egykori Terézvárosi szomszédaim, az otthon emiatt mindig motoros bukósisakban járó nyugdíjas nővérek szerint bármilyen, az agykoponyát fedő fémréteg megfelelő védelmet nyújt. Nanorobotok fülön át? Elrablást követő villámoperáció? Mnemotechnikai bevésés? Teleportálás? Nagyon vékony drótok? És honnan tudhatjuk, hogy már nem hatoltak be koponyán belülre? Mi van, ha maga Kövér is azért mondta ezeket, mert mások irányítják koponyán belülről? Mi van, ha én sem magamtól rakom be ezt a hírt?

Ezernyi kulcskérdés merül fel, amint Kövér házelnök további részletekkel szolgál, azonnal újra jelentkezem. Vagy én, vagy az Irányítóm, ezt sajnos az Olvasónak kell majd eldöntenie.