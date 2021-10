Háromszor annyi szavazatot kapott Márki-Zay Péter, mint az első fordulóban

Dobrev Klára is erősíteni tudott a második fordulóra, de Márki-Zay Péternek hatalmas tartalékai voltak.

Dobrev Klára az első fordulóban 216 248 szavazatot kapott, a másodikban 283 677-at. 67 429 szavazat a különbség, Dobrev 31 százalékkal növelte a szavazatai számát.

Márki-Zay az első fordulóban 126 628 szavazatot kapott. A másodikban majdnem háromszor annyit, 371 560-at.

Márki-Zay az összes szavazat 56,67 százalékát kapta, majdnem 88 ezer szavazat volt kettejük között a különbség.

A szavazatok egyharmadát adták le Budapesten. Itt Márki-Zay tarolt. Fölényesen hozta a fővárost, a szavazatok 64,65 százalékát kapta.

Dobrev 43 százalékkal kapott többet Budapesten, mint az első fordulóban. Márki-Zay viszont 254 százalékkal.

A vidéki szavazatoknál szorosabb lett az állás, de itt is nyert Márki-Zay 52,5 százalékkal.

Dobrev az első fordulóban erős volt vidéken, de tudta még növelni a támogatottságát 27 százalékkal. Márki-Zaynak itt is bőven voltak tartalékai: 164 százalékkal kapott többet.



Nem pusztán matek, nem lehet összeadni az első fordulós Márki-Zay- és Karácsony-szavazatokat. De ha így is lenne, Márki-Zay kettejük első körös összes szavazatánál is többet szerzett, nem is kevéssel, 25 százalékkal.

Az online leadott szavazatok 78 százaléka ment Márki-Zayra, 22 százalék Dobrevre. A saját szavazataik között Márki-Zaynál az online szavazatok aránya 30 százalék, Dobrevnél 11 százalék.

Ez pedig itt a végeredmény:

A cikk elkészítéséhez nagy segítséget nyújtott Hideg Mihály.