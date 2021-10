Hatalmas lakóparkot terveznek Zamárdi nyugati felére

Petíciót indított a Zamárdi Civil Összefogás azért, hogy ne valósuljon meg a Zamárdi Nyugati Városkapu elnevezésű projekt, ami a kisváros nyugati felén egy 12 hektáros területre húzna fel 8 darab kilencszintes és 10 ötszintes lakó- és szállodaépületet. Mindezt úgy, hogy jelenleg nemhogy Zamárdiban, de még a szomszédos Szántódon sem igen vannak 3 emeletesnél magasabb épületek.

A 12 hektáros területen, amit most nyilváníttatnak nagyvárosias lakóterületté, jelenleg kempingek és kisebb nyaralók találhatók, és határos a Brettyó nevű, Natura 2000-es védelem alatt álló területtel. Innen nem messze, Szántódon épül a Balaton-part egyik legnagyobb új lakóparkja, a Balaland.

„Zamárdi egy kedves kisváros, kertes családi házas, üdülőházas, hangulatos Balaton parti zöldövezet jelleggel” - írják az aláírásgyűjtés kezdeményezői. „Lakói, az üdülők tulajdonosai, és az ide nyaralni érkezők is így, ilyennek szeretik. Ebbe a környezetbe terveznek beépíteni egy óriási lakótelep méretű komplexumot, ami hegyként magasodna a parti ingatlanok és a természetvédelmi terület fölé, gigantikus tájsebet képezve, bármilyen irányból szemlélve, mind a déli part lankáiról, mind a mellette lévő üdülőterületről, mind Tihanyból és az északi partról. Méretét jól érzékelteti, hogy Zamárdiban, és a szomszédos Szántódon is a meglévő néhány nagyobb épület közül a legmagasabb is csak 3 szintes, itt pedig egy több mint 10 hektáros területen sorakoznának sűrű beépítéssel a toronyházak, összesen 19 darab. Zamárdi végleg elveszítené kisvárosi báját. Az itt keletkező 756 darab új lakás és 72 hotelszoba minimum 2200 új fő megjelenését jelenti, amely megegyezik Zamárdi jelenlegi állandó lakosságszámával. Ez mind Zamárdi közműhálózatára, úthálózatára, forgalmára, légszennyezésre, a Balaton parti emberlétszámra óriási többletterhet jelentene.”

A zamárdi önkormányzat épp a napokban töltötte fel honlapjára a Településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosított verzióját, a 300 oldalas dokumentum tartalmaz több látványtervet is a tervezett ingatlanfejlesztésről. A dokumentum egyelőre csak terv, az önkormányzat várja a véleményeket. (Építészfórum)