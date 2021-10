Klára asszony már 2006-ban is gigantikus politikai stratéga volt

Az Elkúrtuk című mozifilm (fenébe az x-szel, az eleje főcímben amúgy is * van) körüli felhajtásról mindenki olvasott már, nem csinálták rosszul a píárt a megafilmesek, azt kiemelni például kifejezetten jó ötlet volt, hogy na vajon ki játssza Gyurcsány Ferencet. Törtem is a fejemet, hogy korrekt vagyok-e, ha elszpojlerezem, de végül arra jutottam, hogy muszáj. Ez ugyanis az alkotók – magyar forgatókönyvíró, spanyol operatőr, brit rendező – egyik kimondottan ügyes húzása: Gyurcsány Ferencet nem játssza senki. Csak maga Gyurcsány Ferenc, archív felvételeken. Hogy miért volt ez ügyes húzás? Abban a pillanatban, ahogy megjelent volna az elkúrós miniszterelnök szerepében Hugh Grant, John Malkovich, Latabár Kálmán, Stan és Pan vagy akárki, már csak paródiaként lett volna nézhető a mű. Az első súlyos buktatót ilyenformán elkerülték.

Gondolom, azt sem muszáj mélyebben ecsetelni, hogy mi a sztori: őszödi beszéd, nyilvánosságra kerülés, zavargások, rendőri túlkapások, harc a hatalomban maradásért. Ha már politikai krimit készítünk egy szép sűrű alapanyagból a 15. évfordulóra, közel kell hozni a publikumhoz valahogy a dolgot, átélhetővé kell tenni az eseményeket, ehhez pedig legalább egy hősies kisemberre is szükség van, sőt az sem gond, ha több van belőlük. A klasszikus politikai krimik kisemberhősei alacsony rendfokozatú zsaruk vagy újságírók szoktak lenni, az Elkúrtuk is ilyeneket választ, plusz egy karrierre vágyó fiatal leányt a hatalommal kollaboráló közvélemény-kutató intézetből. Melynek vezetőjét Endrének hívják, és bár olykor kételyek emésztik őt, nem átallja manipulálni a mit sem sejtő magyar embereket. Az igazán nagy manipulátor azonban nem ő – és ezzel elérkeztünk a film sajátos történelemszemléletéhez.

Gubás Gabi mint Klára és Bede-Fazekas Szabolcs, a titokminiszter György

Mely szerint a 2006. őszi sajnálatos eseményekben minimális szerepet sem játszottak a véletlenek. Nem volt kétségbeesés, nyavalygás, rémület, rögtönzés, kapkodás. A kormányzati boszorkánykonyhában főzték ki a forgatókönyveket ától cettig. Az összesnek az összes fejezetét. A főszakács pedig – sose találnák ki, de ezt is elárulom – konkrétan Klára asszony volt. Ő volt az a gigantikus stratéga, aki meghozta a sorsfordító döntéseket. Ott volt mindenhol – és tényleg mindent, de mindent ők csináltak. Ők hozták nyilvánosságra a beszédet, ők akarták, hogy a tüntetők bevegyék a tévészékházat (hadd lehessen fasiszta csőcselékezni), ők adták utasításba, hogy az első megvert rendőrökért később álljanak kőkemény bosszút a társaik, ők szervezték a bombafenyegetést az önkormányzati választások elé tervezett fideszes nagygyűlésre, ők határozták el, hogy október 23-án az Astoria és a Deák tér között egymásra tolják az Orbán-hívőket a radikálisokkal, hogy aztán válogatás nélkül aprítsák meg lőjék őket az egyenruhások. Az október huszonharmadikás megbeszélés egyik résztvevője megkérdezi, hogy jó-jó, de mi lesz az ártatlanokkal. Járulékos veszteség, mondja Klára asszony. Rémes perszóna. A stratégák megfontolása az összes húzás mögött: Ferencnek ez mind-mind jó lesz. Hogy miért, nem derül ki.

Ez így nem tűnik túl szofisztikáltnak, nemcsak utólag összepattintva a részleteket, már nézés közben sem, a film mégsem gyalázatosan rossz, és főleg nem amatőr. Aki arra számított, hogy a néhány évvel ezelőtti Elment az öszödhöz hasonlóan szánalmas-röhejes idétlenkedés lesz ez is, csalódni fog. A bevált dramaturgiai elemek működnek, a párbeszédek sem feltétlenül döcögősek és hamisak (néha igen), továbbá a színészek közül is többen jók. Nekem Bede-Fazekas Szabolcs volt a kedvencem György, a titokminiszter szerepében, főként az első autósüldözős jelenetsorban, ami igen dinamikusra sikeredett, bár vigyáztak erősen, hogy az értékesebb járműveket ne törjék ripityára. Mellette Bokor Barna sem rossz Endre, habár a vélelmezhető igazi Endrére nem hasonlít. Nyilván nem véletlenül.

Az alkotók javára írandó továbbá, hogy próbáltak ügyelni a történeti apróságok hitelességére, első ránézésre ez is működni látszik – igaz, nem lepne meg, ha a bakivadászok találnának néhányat –, K betűsnél fiatalabb autórendszám például nincs, és hogy a Parlament épületét nem sikerült visszafeketíteni, arról nem biztos, hogy ők tehetnek. Arról már igen, hogy a kelleténél többet dohányoznak a szereplők, 2006-ban nem volt az már annyira általános, hogy mindig és mindenhol, a füstös szobák többé-kevésbé kimentek a divatból.

Végső soron még drukkolni is lehet a közvélemény-kutatós leánynak és az élete sztoriját megírni próbáló újságíró-gyakornoknak, vagyis a film még csak nem is unalmas. Pláne akkor, amikor archív híradó-tudósítások tűnnek fel a tévéképernyőkön. Ezerszer láttuk ezeket a felgyújtott vízágyúval és a többivel, dramaturgiai beágyazás nélkül is erős pillanatok, itt is súlyos a hatásuk. Azt viszont, hogy a leánnyal és a fiatalemberrel végül mi lesz – a politikai krimik említett szabályrendszeréhez igazodó módon –, nem árulom el, végképp nem lenne fair.

Keith English filmrendező és csapata tehát nem végzett pocsék munkát – ám annak, amit csinált, még sincs sok értelme. Az Elkúrtuk Magyarországon minden pluszos elemétől függetlenül kizárólag kurzus- és propagandafilmként értelmezhető. Ha lehetséges lenne az elvonatkoztatás, akkor parabola vagy tanmese is lehetne a hatalom mibenlétéről és a fogának a fehérjéről, de a szereplők, a körülmények és a jelen idejű belpolitikai kontextus ismeretében ez totális képtelenség. Igazán kíváncsi lennék, hogy nem magyar szemmel nézve működhet-e a film, lefejthető-e róla a didaktikus világmagyarázat és az elsődleges szándék. Nekem nincs nem magyar szemem, így ennyire jutottam. És azt sem tudom megmondani, hogy legalább a Ferenc-gyűlölő lakosságnak tetszeni fog-e. Az biztos, hogy csütörtök kora délutánhoz képest nem voltunk kevesen a moziban. A korátlagot bőven-bőven 60 felettinek tippeltem. A vége főcím közben kisétáltak, nem láttam, mennyire fényesen csillogott a szemük. Én mindig maradok az utolsó pillanatig, mert szeretem a végefőcím-zenéket. Ez is jó volt.