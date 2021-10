Joe Biden megerősítette az USA elkötelezettségét Tajvan megvédésére Kínával szemben

"Az Egyesült Államok megvédené Tajvant egy kínai támadással szemben" - erősítette meg az USA több évtizedes vállalását Joe Biden a CNN műsorában. A műsorvezető, Anderson Cooper kérdésére azt is hozzátette, hogy ez kötelessége is volna az amerikai kormánynak.

Joe Biden a CNN csütörtök esti élő műsora felvételén. Itt beszélt arról, hogy az USA katonai erővel is megvédené Tajvant egy kínai invázióval szemben. Fotó: NICHOLAS KAMM/AFP

Az Egyesült Államok Richard Nixon pekingi nyitása óta a Kínai Népköztársaságot ismeri el Kínaként a hivatalosan Kínai Köztársaságként létező, de a világ java része által el nem ismert Tajvannal szemben - Tajvanon a kínai polgárháború végén rendezkedtek be az abban vesztes nacionalista erők, az USA a nixoni nyitásig őket ismerte el hivatalosan Kínaként, de azóta is garanciát vállal a sziget biztonságáért. Az utóbbi években azonban hivatalosan nem hangsúlyozták túl, hogy egy invázió esetén katonai segítséget nyújtanának a kínai erők visszaverésére.

Az invázió kérdése az elmúlt hetekben vált újra forróvá. A pekingi vezetés a Kínai Népköztársaság kikiáltásának évfordulója körül erődemonstrációba kezdett a sziget térségében, a Népi Felszabadító Hadsereg légierejének gépei rendszeresen megsértették a tajvani légteret. A tajvani kormány közben arról beszélt, hogy 2025-re reális lehet egy kínai invázió.

Biden most elég harciasan nyilatkozott. A műsorban arról is beszélt, hogy senkinek sem kell aggódnia az Egyesült Államok katonai ereje miatt, mert Kína, Oroszország és a világ többi része is tisztában van az amerikai erőfölénnyel. Szerinte aggódni legfeljebb amiatt kell, hogy riválisaik olyan helyzetet teremtenek, amiben "súlyos hibákat is elkövethetnek", ezzel valószínűleg a berepülésekhez hasonló provokációkra célzott. (Via MTI)