Hétmillió forintért forgatott az Elkúrtuk stábja a Parlamentben

Az Elkúrtuk stábja két és fél napot forgatott a Parlamentben, és 7 010 000 Ft + Áfát fizettek érte - derül ki az Országgyűlés Sajtóirodájának tájékoztatásából, amit a 24.hu kérdésére adtak. Több jelenet van a filmben, ami jól láthatóan az Országházban játszódik, ezért kérdezett rá a lap a részletekre.



Az Országgyűlés Sajtóirodája szerint nem egyedi eset, hogy egy produkció a Parlamentben forgat: több film jeleneteit is itt rögzítették, és jelenleg szerződéskötési stádiumban van két film forgatása. (A Blokád c. Antall Józsefről és egy másik Tisza Istvánról). Azt is közölték, hogy az elmúlt egy évben 12 turisztikai jellegű országházi forgatásra adtak engedélyt, de a Kossuth téren is rendszeresen készítenek felvételeket.