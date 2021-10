Blikk: 15 éves szurkolót ütött meg egy biztonsági őr az Újpest meccsén

Az Újpest-Fehérvár bajnoki meccs alatt a biztonsági szolgálat egyik tagja több szemtanú szerint ok nélkül megütött egy 15 éves Újpest-szurkolót a Szusza Ferenc Stadionban - írja a Blikk. Szabó Balázs jobbikos önkormányzati képviselő szemtanúja volt a biztonságiak és a szurkolók közötti dulakodásnak, amiről videót is készített, majd rendőrségi feljelentést tett.

A szóváltás Szabó elmondása alapján akkor alakult ki, amikor a rendezők a második játékrészben szóltak az egyébként nem szervezetten érkezett 50-60 szurkolónak, akik közt néhány 14-16 éves fiú is bejutott, hogy „mától fogva nem lehet a tribünön állni” és kijelentették, hogy aki nem hajlandó leülni, annak el kell hagynia a stadiont. „Káromkodva, gorombán beszéltek a hat-hét tizenéves sráccal. (...) Aztán, amikor már elcsendesedett volna a helyzet, egyikük, tőlem két méterre, arcon ütött egy 15 éves fiút. Erőfölényben volt, ráadásul nem önvédelemből tette, hanem megtorló jellegű erőfitogtatásnak tűnt” - mondta a képviselő a lapnak.



Újpesti szurkolók egy mérkőzésen a budapesti Szusza Ferenc Stadionban 2017. július 23-án. Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Szabó szerint a vétkes nem viselt rendezői mellényt, nem volt rajta jól látható azonosítószám és jelvény, tehát nem is léphetett volna fel a szurkolókkal szemben. Egy másik szemtanú is megerősítette a lapnak, hogy a férfi hátulról letépte a fiú kapucniját, és ahogy megfordult, arcon is ütötte, annak ellenére, hogy nem történt olyasmi, ami a tettlegességre okot adott volna.



A futballklub egyelőre nem kommentálta a történteket. Szabó Balázs Varju László újpesti országgyűlési képviselőtől és Déri Tibor polgármestertől az ügy kivizsgálását kérte. Varju jelezte, hogy további információra és tájékoztatásra van szüksége, mielőtt nyilatkozatot tenne, a polgármester pedig azt közölte, nem az önkormányzat hatáskörébe tartozik a vizsgálat.