Legutóbb fél éve jelentettek annyi új koronavírus-fertőzöttet egyetlen nap alatt, mint ma

3 125-tel nőtt hivatalosan a koronavírus-fertőzöttek száma a ma reggeli jelentés szerint.

Egészen április 23-áig kell visszamenni, hogy ennyi új fertőzöttet találjunk a statisztikában egyetlen nap alatt. (Június óta hétfőnként összesített hétvégi adatokat publikálnak.)

Az új fertőzöttek hétnapos mozgóátlaga a harmadik hullám már erősen felfutó, február közepi adatainak szintjén van.

Nagyon kedvezőtlen adat, hogy egyre jobban emelkedik az összes teszten belül a pozitívak aránya. Már 16,52 százalék.

A nem túl sok teszttel hivatalosan is megtalált fertőzöttek száma ezen a héten az előző héthez képest duplázódott. A járványügyi helyzet jelentős romlása már a kórházban lévők számán is látszik. Naponta nagyjából 100-zal nőtt az otthoni kezelésnél komolyabb ellátásra szorulók száma a héten. 1 798 koronavírus-fertőzött van most kórházban. Tavaly ugyanekkor többen voltak, vélhetően az oltásoknak köszönhetően alacsonyabb most a szint, de ütemesen emelkedik így is.



Lélegeztetőn 197-en vannak, ez megegyezik a tegnapi adattal.

36 újabb áldozatot jelentettek, a hétnapos átlag már 28-ra nőtt. Összesen már 30 647 áldozata van a járványnak.

Szakemberek sürgetik a kormányt, hogy lépjen (tömegrendezvények elhalasztása, zárt helyeken védettségi igazolvány, ingyenes tesztelési pontok, maszkhordás előírása zsúfolt zárt helyeken), de a kormány nem tervez szigorításokat, mert szerinte az oltás jelenti a védelmet. Abban viszont annyira nem állunk jól, csak cammog a mutató a 6 millió felé, miközben ha azt eléri, akkor is lesz még 3,7 millió oltatlan. Közülük 2,6 millióan beadathatnánk a vakcinát, de eddig nem tették meg. Tegnap mindössze 2 759-en kapták meg az első oltást, a harmadik ugyanakkor továbbra is népszerű, 21 ezren erősítették meg az immunrendszerüket kedden.

Minden megyében 100 felett van már az elmúlt két hétben 100 ezer lakosra jutó új fertőzöttek száma.