Donáth Anna–Orosz Anna meccs jöhet a Momentum elnöki posztjáért

Fekete-Győr András elnök azután kért bizalmi szavazást maga ellen, hogy mindössze 3,39 százalékos eredményt ért el az ellenzéki miniszterelnök-jelölti előválasztáson. Ezt elveszítette, azóta Orosz Anna, a IX. kerület alpolgármestere ügyvezetőként irányítja a pártot, illetve a napokban bejentette, hogy a novemberi tisztújításon a teljes értékű elnöki posztért is versenybe száll. Az Azonnali most megírta, hogy Orosznak kihívója is lesz Donáth Anna személyében, amit a Telexnek a párt sajtóosztálya is megerősített. A Momentum európai parlamenti képviselője a párt belső fórumán meghirdetett elnökjelölti programja szerint „szociálisan érzékeny, zöld” pártban látja a jövőt.