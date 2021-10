Kormányválság Portugáliában

Kétségessé vált Antonio Costa szocialista miniszterelnök kormányának jövője Portugáliában, mert a parlament szerdán leszavazta a 2022-es költségvetést. A parlament 117:108 arányban, öt tartózkodással szavazta le a költségvetést.

Antonio Costa miniszterelnök szór csókokat a felszólalása után a költségvetési vitában. A parlament végül leszavazta költségvetését, ezért akár előrehozott választások is jöhetnek Portugáliában. Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

Marcelo Rebelo de Sousa államfő közölte, hogy új választásokat ír ki, ha a költségvetést nem fogadják el gyorsan.

Costa kisebbségi kormányt vezet, mérsékelt szocialistáinak a 230 fős törvényhozásban 108 mandátuma van. Sorsa a kormányon kívüli kisebb baloldali pártok támogatásától függ. A voksoláskor a marxista Baloldali Blokk és a Kommunista Párt azonban a költségvetés ellen szavazott, akárcsak a konzervatív Szociáldemokrata Párt.

A baloldali pártok nagyobb kiadásokat akartak a szegénység elleni intézkedésekre és az egészségügyi rendszerre, valamint a munkaügyi törvények javítására. A kormánypárt szerint ezekre a költségvetésben nem volt lehetőség, elérték a pénzügyi megvalósíthatóság határát.

A kormánypárt azt is közölte, hogy ugyan nem akar előrehozott választást, de nem is tart tőle. Normál ütemben csak 2023-ban tartanának általános választásokat. Amennyiben most előrehozzák, annak a populista jobboldal lehet a nagy nyertese: a Chega! (Elég volt!) nevű populista párt a legutóbbi, 2019-es választáson 1,3 százalékot szerzett, és egy mandátumot nyert, 2020 januárjában viszont már 11,9 százalékot szerzett a jelöltjük az elnökválasztáson.