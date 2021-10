Szijjártó drogügyi alapon aggódik a szórakozóhelyek újranyitása miatt

A kábítóüszer-használat jelentette kihívásokról mondott beszédet Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter a Pompidou Csoport fennállásának 50. évfordulóján tartott párizsi rendezvényen. Szijjártó azt fejtegette, hogy véleménye szerint a droghasználat liberalizációja komoly veszélyt jelent az európai társadalmakra, majd logikailag néhol talán megbicsakló fejtegetésbe kezdett arról, hogy a drogok legalizációja az illegális drogkereskedelemnek kedvez.

Ez csak abban az esetben értelmezhető, ha Szijjártó miniszter híve a tudományosan sokszorosan cáfolt, elavult kapudrog-elméletnek, mert a legális kábítószerkereskedelem legális jellegéből adódóan aligha lehet illegális, az illegális szerek kereskedelmére pedig csak abban az esetben lehet hatással, ha feltételezzük, hogy a legális szerek használói illegális szerek beszerzésébe kezdenek.

Szijjártó ezután hosszasan beszélt Afganisztánról és az ópiátokról, melyek kereskedelmét amúgy a világon sehol sem liberalizálták, pláne nem legalizálták - pedig amúgy erős érvek szólnak amellett, hogy ez se volna hülyeség -, innen pedig egy kanyarral már a migránsozásig jutott. Szerinte " a bűnözők kábítószer-csempészet céljaira is felhasználhatják a kivándorlók áradatát, márpedig már most is napi 30-35 ezer ember hagyja el Afganisztánt".

Felszólalása zárásaként pedig arról beszélt, hogy a szórakozóhelyek járvány utáni újranyitása "komoly kihívást jelent", mert ez "a droghasználat növekedésével járhat".