Erős napkitörést észleltek csütörtökön, a hétvégén akár a Földet is elérheti egy geomágneses vihar

Csütörtökön X1-es erősségű napkitörés történt a NOAA SWPC űridőjárással foglalkozó osztályának közlése szerint, írja az Időkép.

Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA/Science Photo Library via AFP

Egy napkitörés két hullámban okozhat zavarokat a Földön: az első hullám 7-8 perc alatt éri el a bolygót, a mostani esetben a rádióhullámos zavarás erőssége az R3 fokozatot érte el, és elsősorban Dél-Amerikát érintette. A második hullám, ami pedig a kitörés után 2-3 nappal éri el a Földet, most akár geomágneses vihart is okozhat, legalábbis a NOAA SWPC az ötfokozatú skálán G3-as erősségű geomágneses vihart vár szombatra. A vihar elsősorban a műholdakra és űrhajósokra veszélyes, de egy erős napkitörés akár a Földön is okozhat problémákat. 1859-ben egy a mostaninál 190-szer erősebb napkitörés teljesen elnémította a távíróvonalakat Európa és az Egyesült Államok között.

A naptevékenység 11 éves ciklusokban változtatja erősségét. A jelenlegi, 25. ciklus a 2019. decemberi minimum után kezdődött, és várhatóan 2025. nyarán tetőzik majd.