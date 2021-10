Vádat emeltek New York volt kormányzója, Andrew Cuomo ellen

Szexuális zaklatás miatt emeltek vádat Andrew Cuomo volt New York-i kormányzó ellen csütörtökön a New York állambeli Albany Városi Bíróságon. A büntetőfeljelentés szerint Cuomo akarata ellenére fogdosott meg egy nőt: „szándékosan, jogtalanul és erőszakkal nyúlt áldozata blúza alá és intim testrészeihez”.

Cuomo ügyvédje tagadja a vádakat, és azokat politikai indíttatásúnak nevezte. A vádakat a volt kormányzó is tagadta, de bocsánatot kért, ha valaha is kellemetlen helyzetbe hozott volna valakit.

A többszörös zaklatással vádolt Andrew Cuomo egyébként augusztusban mondott le, miután már Joe Biden amerikai elnök is lemondásra szólította fel azok után, hogy a New York-i legfőbb ügyész 11 nő állítását megalapozottnak találta. Ezeken felül a New York-i törvényhozás már az állami idősotthonokban a járványadatokkal történt manipuláció miatt is impeachment-eljárást kezdeményezett ellene.

A BBC úgy tudja, a mostani vádemelés miatt Cuomónak november 17-én kell megjelennie a bíróságon. A büntetőfeljelentés nem nevezte meg az áldozatot, csak annyit tudni, hogy az állítólagos visszaélés 2020. december 7-én történt Albanyban. Ha Cuomót elítélik, egy év börtönbüntetést kaphat. (BBC)