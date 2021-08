Lemondott New York többszörös szexuális zaklatással vádolt kormányzója

Lemondott New York kormányzója, akit korábban több nő is szexuális zaklatással vádolt meg, és az ügyészségi vizsgálat is arra jutott, hogy a vádak megalapozottak – írja a BBC.

Andrew Cuomo, New York állam demokrata kormányzója 2020. május 26-án a New York-i tőzsdén. Fotó: Johannes Eisele/AFP

Andrew Cuomo stábjának vezetője már napokkal korábban lemondott. A kormányzó első embere, Melissa DeRosa, aki az ügyészségi jelentés szerint segített eltussolni az eseteket, sőt megpróbált bosszút állni az egyik áldozaton.

A New York-i legfőbb ügyész 11 nő állítását találta megalapozottnak, ezután Biden elnök is lemondásra szólította fel Cuomót. A New York-i törvényhozás már az állami idősotthonokban a járványadatokkal történt manipuláció miatt is impeachment-eljárást kezdeményezett Cuomo ellen.

Cuomo tagadta a zaklatási vádakat, de annyit elismert, hogy néhányan kényelmetlenül érezhetik magukat, amiért próbál szeretetteljesen bánni az emberekkel.