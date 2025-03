Szerb tüntetők szerint hangágyút vetettek be ellenük, a belügyminisztérium tagadja, hogy volna ilyen fegyverük

Egy hang szakította meg a 15 perces csendet a szombati belgrádi tüntetésen, pánikot okozva az összegyűltek között, és a hangot egy akusztikus fegyver, vagyis hangágyú okozhatta, ami a szerb biztonsági rendszer tulajdonában lehet – mondta az N1-nek Aleksandar Radić katonai elemző, aki szerint egy amerikai, nem halálos, agresszív hangfegyverről van szó, aminek a célja a célpont megbénítása vagy alkalmatlanná tétele.

A semmiből kitört pánikról több felvétel is készült:

Radić szerint az akció „egyetlen célja a brutális erődemonstráció, az arrogancia bizonyítása, és a saját nép iránti gyűlölet” lehetett. Azt mondta, a hangágyú már néhány éve a szerb biztonsági rendszer részét képezi.

Zdravko Ponoš parlamenti képviselő közölte, hogy az ő információi szerint is hangfegyverről van szó. Azt mondta, a jelenlévőknek „az volt az érzésük, mintha valami elsuhant volna mellettük, a cél pedig a megfélemlítés” volt. Azt mondta, amellett, hogy ez pánikot keltett, az ilyen típusú fegyvert többféleképpen is lehet alkalmazni. „A hangfegyver használata egészségkárosodást is okozhat, és az, hogy éppen akkor vetették be, amikor az áldozatok előtt tisztelegtek, botrányos” – mondta.

A Belügyminisztérium az N1 megkeresésére nem sokkal este 21 óra után azt nyilatkozta, nem használtak hangágyút, és tagadják, hogy ilyen lenne a birtokukban, kiemelve, hogy csakis a törvény által jóváhagyott eszközökkel dolgoznak, a hangágyú pedig nem tartozik közéjük. A Belügyminisztérium arra is felhívta a figyelmet, hogy a közösségi médiában terjedő, rendőrökről készült fényképeken, amiken furcsa fegyvereket tartanak, drónelhárító fegyvert láthatók, és nem a szerb elnök biztonságának biztosítására használt „hangágyú”.

A tüntetők azt állítják, a „hangágyú” számos áldozata keresett kezelést a belgrádi városi kórházakban, de a Sürgősségi Orvosi Központ ezt tagadja.

Aleksandar Vučić szerb elnök azt kérte az Igazságügyi Minisztériumtól és az Ügyészségtől, hogy reagáljanak a belgrádi tüntetéseken használt hangágyúkról szóló beszámolókra. „Kérem, mondják el az embereknek, mi a hazugság, mert ha [a »hangágyúkat«] valóban használták volna, 10 ezer ember kérne segítséget. Azt kérem, végezzék el a dolgukat, és semmi mást, állapítsák meg az igazságot és jelentsék azt” – mondta Vučić, aki a szombati, többszázezres tömegtüntetés után azt is mondta, hogy érezte a haragot.

photo_camera Tüntetők Belgrádban 2025. március 15-én. Fotó: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

Maja Popović igazságügyi miniszter kijelentette, hogy a „hangágyú” használatáról szóló beszámolók „szándékos és szinkronizált hazugságok”. „Úgy vélem, hogy az illetékes hatóságok reagálni fognak, és azok, akik dezinformációt terjesztettek, és szándékosan pánikot okoztak a polgárok körében, felelősségre lesznek vonva” – mondta.

A Belgrádi Biztonságpolitikai Központ nevű emberi jogi NGO szerint „független bizottságot kell létrehozni, hogy objektíven megállapítsák ezen fegyverek illegális használatának tényét”. A központ arra kérte a közszolgákat, hogy osszák meg a „hangágyú” használatával kapcsolatos információkat. Az emberi jogi aktivisták azt állítják, hogy 2022-ben a Belügyminisztérium megpróbálta legalizálni az akusztikus hullámokat kibocsátó eszközök használatát kényszerítő eszközként, de a nyilvános nyomásra a vonatkozó törvényjavaslatot visszavonták. (Szabad Magyar Szó, Meduza)