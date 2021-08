A zaklatási ügyek véget vethetnek a New York-i kormányzó ígéretes karrierjének, már Biden is a lemondását követeli

Joe Biden, az Egyesült Államok demokrata elnöke lemondásra szólította az egyik legnagyobb tagállam, New York demokrata kormányzóját. Oka éppenséggel van erre, a New York-i legfőbb ügyész keddi tájékoztatása szerint vizsgálatukban megalapozottnak találták 11 nő, köztük a New York-i kormányzói hivatal több volt és jelenlegi munkatársának vádjait, melyek szerint Andrew Cuomo kormányzó szexuálisan zaklatta őket.

Andrew Cuomo, New York állam demokrata kormányzója egy 2021. május 3-i sajtótájékoztatóján. Fotó: TIMOTHY A. CLARY/AFP

Letitia James, az állam amúgy szintén demokrata legfőbb ügyésze kedden hozta nyilvánosságra 165 oldalas jelentését a zaklatási ügyekben lefolytatott vizsgálatról.

Soha rosszabbkor nem jöhetett volna ez Andrew Cuomónak, aki már eleve elég komoly bajban volt. A New York-i törvényhozás már az állami idősotthonokban a járványadatokkal történt manipuláció miatt is impeachment-eljárást kezdeményezett ellene, ami most, a zaklatási vádak miatt komoly lendületet kaphat. Így Cuomo, aki igazi politikusdinasztia gyermekeként valaha a demokraták egyik feltörekvő csillagának tűnt, most lényegében politikai túléléséért kénytelen küzdeni.

Nem tűnik ez nyerhető harcnak. A keddi bejelentés óta párttársai sora követelte a lemondását, a legprominensebb közülük az Egyesült Államok elnöke, Joe Biden. Ő amúgy Cuomo régi barátja, csak hogy érzékeltessük a döntése súlyát. "Már márciusban megmondtam, hogy ha a legfőbb ügyész vizsgálata megerősíti a gyanút, akkor javasolni fogom, hogy mondjon le. Ma ezt is fogom tenni. Úgy gondolom, le kéne mondania" - közölte Biden.

Ugyanígy nyilatkozott az elnök utáni tán legbefolyásosabb demokrata politikus, a képviselőház többségi frakcióját házelnökként vezető Nancy Pelosi is, de csatlakoztak hozzájuk a New Yorkhoz közeli államok, Connecticut, Rhode Island, Pennsylvania és New Jersey demokrata kormányzói is.

Cuomót 11 nő vádolta szexuális zaklatással. Az egyikük az állami rendőrség a kormányzói hivatalban dolgozó munkatársa volt. Egyik találkozásukról azt mesélte, hogy éppen a liftben utaztak Cuomo manhattani hivatalában, amikor a mögötte álló kormányzó ujjával a nyakához ért, majd azt a gerincén végig futtatva annyit súgott a fülébe: "hát helló". De ez csak a nyitány volt. Volt, amikor arról faggatta, hogy egyenruha helyett miért nem hord kosztümöt, vagy hogy minek akarna megházasodni, ha az csak lehűti a vágyat. Majd azt is megérdeklődte, hogy megcsókolhatná-e, sőt, kifejtette, hogy ő olyan barátnőt akar, aki "bírja a fájdalmat". Mindehhez még hozzátette, hogy a későhuszonéves rendőrnő "túl öreg" hozzá, majd utasította, hogy senkinek se beszéljen ezekről a beszélgetéseikről.

A legfőbb ügyész által kiadott jelentés alapján ez utóbbi, az esetek elsikálása rendszerszintű volt a hivatalában. Előfordult, hogy nem voltak hajlandók jelenteni egyik titkárnője szexuális zaklatási vádjait az illetékes hivatalnak, inkább olyan munkarendet dolgoztak ki, hogy a kormányzó bizonyos munkatársnőivel semmiképp se maradhasson kettesben. A vizsgálatok több tanúja is arról számolt be, hogy a kormányzó hivatalában olyan hangulat alakult ki, hogy inkább érte meg eltűrni a kormányzó verbális zaklatását, mintsem megpróbálni fellépni ellene. Intő példa akadt: Lindsey Boylan, Cuomo volt hivatali segédje ellen, aki elsőként állt nyilvánosság elé a zaklatási vádakkal, valóságos kampányt indítottak, melynek részeként bizalmas személyi mappáját is kiszivárogtatták újságoknak. Cuomo még saját kezüleg egy publicisztikát is felvázolt Boylannal szemben. A publicisztika megjelentetésének ötletét végül elvetették, Cuomo a nyomozás során tett vallomásában afféle stresszcsökkentő gyakorlatként írta le, állítván, hogy valójában nem is állt szándékában publikálni a cikket.

Joon H. Kim egykori szövetségi ügyész, az Andrew Cuomo elleni szexuális zaklatási vádakat kivizsgáló jogász keddi sajtótájékoztatóján. Fotó: DAVID DEE DELGADO/Getty Images via AFP

A legfőbb ügyész vizsgálatát vezető egyik külsős jogász, Joon H. Kim volt szövetségi ügyész, egykori manhattani helyettes szövetségi ügyész keddi tájékoztatóján szintén azt emelte ki, hogy Cuomo hivatala "hozzájárult azokhoz a körülményekhez, melyek lehetővé tették a kormányzó zaklató viselkedését". "Olyan munkahelyi kultúrát teremtettek, ahol nem lehetett nemet mondani a kormányzónak, ha pedig valaki valamivel felzaklatta, azt leírták, félredobták, vagy akár még rosszabbul is járhatott" - mondta, hozzátéve, hogy a tanuvallomások alapján olyan környezet alakult ki, amiben mindenki elsiklott a kormányzó flörtölése, testi érintkezései, illetlen megjegyzései fölött, amik így normálisnak számítottak".

A vizsgálatot vezető másik külsős szakértő, Anne L. Clark munkajogász szerint Cuomo a vallomásokban felvázolt viselkedése "bőven meghaladta" a munkahelyi zaklatás törvényi definícióját. "Az elbeszélések szerint a kormányzó rendszerint szexualizálta muinkatársait, amit ők gyakran megalázónak és sértőnek is találtak" - mondta, hozzátéve, hogy a vallomások szerint Cuomo rendre kereste a kapcsolatot azokkal a beosztottjaival, akik tetszettek neki, hogy aztán tetőtől talpig méregesse, a mellüket vagy a feneküket bámulja.

A New York-i legfőbb ügyész vizsgálata polgári eljárás részeként zajlott, de New York állam fővárosa, Albany körzeti ügyésze immár bűnügyi vizsgálatot is kezdeményezett a jelentésben feltártak miatt. Cuomo tavaly még megállíthatatlannak tünő felemelkedésének ezzel minden bizonnyal vége, a zaklatási ügyek a covidhalálozási statisztikák meghamisításának botrányával együtt már túl soknak bizonyulhatnak.