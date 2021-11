Egy texasi futballedző rúdtáncos barátnőjének majma megharapott egy gyereket halloweenkor

Vannak hírek, amiknek látszólag semmi közük a valósághoz, feltétlenül még hírértékük sincs, de ha egy sztoriban egyszerre szerepel

egy egyetemi futballedző,

egy sztriptíztáncos,

egy majom

és egy gyerek,

miközben halloween van,

arról mindenképpen be kell számolni.

Azt, hogy egy „Rúdgyilkos” néven ismert sztriptíztáncos majma megharapott egy gyereket Halloweenkor, a Fox írta meg. Mindezt egyenesen az év sztorijának nevezték az egyetemi futball életében, ugyanis mint kiderült, a rúdtáncos a Texas Egyetem special teams koordinátorának, Jeff Banksnek a barátnője, Banks pedig a Fox szerint a feleségét és gyerekeit hagyta ott a Rúdgyilkosért.

A sztoriban szerepel még egy fotós is, aki a futballmeccseket szokta dokumentálni. Az ő elmondása szerint a Rúdgyilkosnak van egy Gia nevű majma, a nő vele együtt szokott fellépni, Gia pedig most halloweenkor megharapott egy gyereket. A majmot állítólag konkrétan le kellett szedni a gyerekről, most pedig azon megy a háborgás, hogy Jeff Banks futballedző majma harapott és sebesített meg súlyosan egy gyereket.

A Rúdgyilkos, akinek polgári neve elvileg Danielle Banks – vagyis feltehetően már össze is házasodtak az edzővel, bár ez sokat nem számít a sztori szempontjából –, a hétvégén Twitteren hirdette meg, hogy minden gyereket szeretettel vár egy kísértetházba és egy labirintusba. A posztban állítólag nem említette, hogy lesz ott egy majom is, de úgy tűnik, hogy az eredeti tervek szerint az állat nem is vett volna részt a halloweeni ijesztegetésben.

A nő következő Twitter-posztjában már azt magyarázta, hogyan kerülhetett egy gyerek „tiltott területre”, posztjában pedig arról is írt, hogy fogalma sem volt arról, hogy a gyereket megharapta a majma, amíg nem szólt neki egy helyi orvos. A sztriptíztáncos állítja, hogy be van oltva a majma, ami egy „érzelmileg támogató állat”, akihez nem szabad hozzányúlni. Twitteren felháborodva írta azt is, hogy a harapásról egyetlen szülő sem tájékoztatta őt.

A legnagyobb tragédia a sztoriban azonban egyértelműen az, hogy a történtek után a Rúdgyilkos törölte Twitter-fiókját, de hogy legyen egy jó hírem is, Gia Instagram-oldala még elérhető.