Semmilyen megbízást nem kapott a Fővárostól az ingatlanos, aki az Index cikke szerint vevőt keres Városházára

Egyre érthetetlenebb a Városháza állítólagos eladása körüli ügy, amelyről az Index már több cikket is írt. Mint korábban írtuk, az Index főszerkesztője által jegyzett cikk szerint a Főpolgármesteri Hivatal eladná a Városháza épületét, amit Karácsony Gergely a cikk megjelenése után határozottan tagadott. Ezután pénteken megjelent egy újabb cikk, amely szerint hiába tagad a főpolgármester, az Indexnek birtokában van egy szerződés, amely szerint egy Northern Rock nevű cég és a Beák és Társa Ingatlanközvetítő Kft. szerződött arra, hogy utóbbi cég vevőt találjon az épületre. A Telex.hu viszont elérte ingatlanközvetítőt:

Beák Attila azt nyilatkozta a portálnak, hogy semmilyen megbízást nem kapott a Főpolgármesteri Hivataltól arra, hogy vevőt találjon a Városháza épületére, cége nincs is kapcsolatban az önkormányzattal. Az Index közölte is a kiszivárgott szerződést, ennek hátteréről Beák azt mondta, nem adhat felvilágosítást. Azt is elmondta a Telexnek, hogy az Index helytelenül írta, hogy annak idején ő adta volna el az MSZP székházát, bár volt megbízása az ingatlan értékesítésére.

Az Index cikkében megjelent szerződésben nem is szerepel a Főpolgármesteri Hivatal, bár a cikk úgy fogalmaz, hogy a főváros árulná az ingatlant. A szerződés a Northern Rock nevű, 2019-ben alapított, alkalmazottakkal és bevétellel sem rendelkező cég és Beák ingatlanközvetítője között köttetett.

Ahogy korábban írtuk, Karácsony Gergely azt nyilatkozta az Index újabb cikkéről, hogy a Fővárosi Önkormányzat nem alkalmaz ingatlanközvetítőt ingatlanok értékesítésénél, „azokat a saját, 100 százalékos tulajdonú vagyonkezelője bonyolítja le”. A főpolgármester azt is közölte, hogy feljelentést tesz, hogy kiderüljön, „keltette-e valaki alaptalanul azt a látszatot, hogy árulhatja a Városházát”.