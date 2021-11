Két év felfüggesztettet kapott a férfi, aki a vád szerint az egymilliárdos biztosításért vágatta le a lábait a vonattal

Hét évvel a baleset után Pesti Központi Kerületi Bíróságon nem jogerősen két év börtönre ítélték Cs. Sándort, akit azzal vádoltak, hogy szándékosa vágatta le egy vonattal a lábait azért, hogy a közel egymilliárd forintos kártérítést kapjon a biztosítóktól, amikkel korábban szerződött le. Az ítélet végrehajtását két évre felfüggesztették, írja a Blikk.

A vád szerint a 49 éves férfi 2013 novembere és 2014 februárja között 14 biztosító társasággal kötött élet- és balesetbiztosítási szerződést, majd 2014 nyarán a nyírcsászári vasútállomáson szándékosan bemászott az éppen induló vonat utolsó vagonjának utolsó tengelye elé, aminek a kerekei átmentek a lábán.

A férfi ezt tagadta, azt mondta, hogy azért ment vonattal, mert autójukat aznap a neje használta. Leszállás után pár másodperccel a vonat is elindult a másik irányba, ő pedig szúrós fájdalmat érzett a bal lában, majd megcsúszott valami törmelékben. Cs. Sándor védője egy szemtanúra hivatkozva állította, hogy az eleve aszfaltozatlan, zúzalékkővel borított peronon üvegtörmelék volt. Az esetet a rendőrségi vizsgálatban a mozdonyvezető és egy szemtanú is balesetként jellemezte, mindketten azt mondták, hogy Cs. beesett a vonat alá.

A rendőrség ez alapján balesetnek minősítette az esetet és lezárta az eljárást. A biztosítók - mert Cs. 14 biztosítást is kötött - viszont a kárigény megtérítése helyett feljelentették biztosítási csalásért. Cs. azt mondja, hogy azért kötött ennyi életbiztosítást, mert veszélyes munkakörben, sokszor nagy magasságban dolgozik, és mert korábban volt egy súlyos autóbalesete. Az is gyanút keltett, hogy felesége, aki az állomáson várta, a mentődiszpécser útmutatása alapján meg tudta menteni Cs. életét azzal, hogy a férfi táskájában lévő gumipókkal elszorította a combját. Védője szerint az eljárásban fel is merült, hogy miért volt Cs.-nél gumipók. Azt mondják, Cs. azt a munkavégzése során szokta használni.

A férfi mindkét lába olyan súlyosan roncsolódott, hogy azokat térdtől lefele amputálni kellett. A felesége 2014. augusztus 1-jén a biztosítóknak bejelentette az eseményt, de a legtöbb biztosító csalás gyanúja miatt nem teljesítette a férfinak a kifizetést. A férfi emiatt polgári pert indított a biztosítók ellen, amik közül 2018-ban egyet meg is nyert.