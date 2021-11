Kötelező lesz az oltás a Parlamentben, ez azonban csak az alkalmazottakra vonatkozik, a képviselőkre nem

Kötelező lesz a koronavírus elleni védőoltás a magyar Országgyűlésben, írta az Azonnali az Országgyűlés Hivatalának főigazgatójának, Such Györgynek a hírlevelére hivatkozva. Az alkalmazottaknak december 31-ig kell legalább valamelyik vakcina első dózisával beoltatniuk magukat, és az erről szóló igazolást be is kell mutatniuk. Ez alól csak azok mentesülnek, akik egészségi okokból nem kaphatnak oltást. Such György később a Telexnek kiemelte, csak az alkalmazottakat kötelezhetik a védőoltás felvételére, a képviselők ugyanis nincsenek munkaviszonyban az Országgyűléssel, ők legfeljebb jogszabályban kötelezhetők az oltás felvételére. Este közleményt adott ki az Országgyűlés sajtófőnöke is az ügyben azzal, hogy a képviselőkre nem vonatkozik az oltási kötelezettség. "Az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója által kiadott hírlevél, amely a koronavírus elleni védőoltást a munkavégzés feltételeként írja elő, kizárólag a hivatal által foglalkoztatott országgyűlési köztisztviselőkre és munkavállalókra vonatkozik, az országgyűlési képviselőkre nem" – nyomatékosította Szilágyi Zoltán.