Népszava: Putyin-közeli körök tűntek fel az angyalföldi rozsdaövezetben

A magyar állampolgársággal is rendelkező orosz Rahimkulov család is érdekelt a Láng Gépgyár egykori telephelyén, Angyalföldön. Ez a régi gyárépület és a hozzá tartozó telek lett a kormány által kijelölt első rozsdaövezeti akcióterület.

Két éve döntötte el a kormány, hogy országszerte hasznosítani próbálja a rozsdaövezeteket. Az akkori indoklás szerint a városokban a használaton kívüli vagy alulhasznosított, lerobbant ipari zónák jelentik az egyik legnagyobb fejlesztési lehetőséget. Ezeken az értékes területeteken a beruházók gyorsan megtérülő irodaépületek és lakóparkok, esetleg kereskedelmi-szolgáltatási negyedek felhúzásában érdekeltek, fenntarthatósági és környezetvédelmi szempontból viszont a meglévő épületek minél nagyobb arányú hasznosítása, a visszaparkosítás, a zöldövezetek korlátozott beépítése számít prioritásnak. Idén májusban aztán Rozsdaövezeti Bizottságot is alapítottak, most pedig kijelölték az első "rozsdaövezeti akcióterületet" is.

A Népszava cikke szerint ez a XIII. kerületi ingatlan két részből lett egyesítve tavaly. Így jött létre egy 8 hektár 2649 négyzetméteres egybefüggő fejlesztési terület a Váci út, a Turbina utca és a Rákospatak között. Az ingatlan egy része – a Váci út felőli nyerstégla homlokzatú, Alpár Ignác tervezte, 1890-91-ben megépült műhelyekből és irodaépületből álló együttes – műemléki védettséget élvez, írják.

A döntés a kerület ellenzéki vezetésű önkormányzatát váratlanul érte. Épp az egykori Láng Gépgyár területe mellett építkezett volna nemrég az Idom Házépítő Kft. Ők egy társasházat építettek volna, ám épp a környék túlépítése miatt terveiket az önkormányzat elutasította.

A kormány ezután egyszerűen kiemelt beruházássá nyilvánította a projektet. Elvileg így megépülhetne a társasház, ám a döntés miatt a XIII. kerület vezetése az Alkotmánybírósághoz fordult. Ez a beruházás és a rozsdaövezeti akcióterület ügye összefügg. Az Idom Házépítő Kft. ugyanis részben a Vlagyimir Putyin elnökhöz közel állónak tartott orosz üzletember, Megdet Rahimkulov fia, Ruszlan Rahimkulov tulajdona. A Rahimkulov családról itt írtunk.

Ugyanennek az orosz üzletembernek egy másik cége, a Southblaze idén februárban 7 millió euró (2,5 milliárd forint) jelzálogot jegyeztetett be a most rozsdaövezeti akcióterületté nyilvánított ipartelepre. Ugyanígy egy másik, svájci tulajdonban lévő cég, a Pacont Kft. is jelzáloggal rendelkezhet itt. További részletek a Népszaván.

(Borítókép: Állománygyűlés a Láng Gépgyárban valamikor rég - FORTEPAN)