Újabb szankciókat vethet ki az EU Fehéroroszországra

Harminc fehérorosz állampolgárra, köztük a külügyminiszterre és az állami légitársaságra, a Belaviára is további szankciókat vetne ki az Európai Unió már a jövő héten. Ezt három diplomata is megerősítette a Reuters hírügynökségnek.



Ezekkel az intézkedésekkel most azért próbálhatnak nyomást gyakorolni Alekszandr Lukasenka fehérorosz diktátorra, mert az EU és a NATO szerint is fegyverként használja a bevándorlókat. Különböző közel-keleti országokból utaztattak embereket Minszkbe, majd onnan most éppen a lengyel határ közelébe, ahol épp ma meg is próbálták áttörni a határkerítést.

Utoljára júliusban döntöttek a Lukasenkához köthető gazdasági szereplők és állami vállalatok szankcionálásáról. Ezekről és arról, hogy miért került nehéz helyzetbe az EU azzal, hogy fel kell lépnie a fehérorosz diktátorral szemben, ebben a cikkben írt Bede Márton.

