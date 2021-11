Hatmillió forintnyi kártérítést követel a japán mozdonyvezető, akit 120 forintnyi büntetéssel sújtottak egy kétperces késés miatt

Beperelte a Nyugat-Japán Vasúti Társaságot (JR West) egyik mozdonyvezetőjük, mert méltánytalannak tartja, hogy egy egyperces késés miatt levontak a fizetéséből. A sajtóbeszámolókban meg nem nevezett mozdonyvezető szerint önhibáján kívül késett a szerelvényével, ezért nem t

rheti el, hogy 43 jent (120 forint) levontak a béréből.

Keresetében most a 43 jen (120 forint) visszafizetésén túl 13 jen (36 forint) túlórapénzt, illetve 2,2 millió jen (6,15 milli forint) nem anyagi jellegű kára megtérítését is követeli, mert állítása szerint a meghurcoltatása komoly lelki szenvedést okozott neki.

A mozdonyvezető szerint más hibájából késett. Szerelvénye útját egy rossz vágányra tévedt vonat állta el, egy percet kellett várakoznia emiatt, majd további egy perc késéssel futott csak be a peronhoz. A JR West ezután először két percnyi munkaidő kiesése miatt 85 jent (240 forint) vont le a fizetéséből, de miután a mozdonyvezető a helyi érdekvédelmi tanácsnál feljelentést tett, egy percnyi munkabérét mégis megtérítették, mondván csak akkor nem dolgozott, amíg azt várta, hogy a rossz vágányon várakozó szerelvény kifusson előle. (Via The Guardian)