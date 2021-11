Veszélyhelyzet, különadó, gazdasági erőfölény megakadályozása – a kormány válogathat a benzinár-maximalizálás lehetőségei közül

Bár piacgazdaságban némileg kommunista kicsengése van a hatósági árnak, az Orbán-kormánynak mégis széles mozgástere van arra, hogy törvényesen tudja befagyasztani a benzinárat. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón jelentette be: 480 forintban maximálják a 95-ös benzin árát november 15-től három hónapig. A részletek nyilván a Magyar Közlönyben hamarosan megjelenő rendelkezésekből derülnek majd ki, de a kormány kedve szerint válogathat, hogy milyen megoldást választ a hatósági ár bevezetésére.

Ez nem új dolog, például az első Orbán-kormány alatt, még 2000 májusában is felmerült ez a lehetőség, de akkor Járai Zsigmond pénzügyminiszter javaslatára a kabinet elvetette az ötletet, mert nem állt volna összhangban az ország uniós csatlakozási törekvéseivel. De már ebből is látszik, hogy a jogosítványa már akkor is meglett volna a kormánynak az intézkedés meglépésére.

De mi a helyzet most? Eleve a kormány kezében van egy adu ász: még szeptember végén a parlament januárig meghosszabbította a veszélyhelyzetet. A koronavírus-járvány okozta gazdasági károk mérséklésére hivatkozva pedig gyakorlatilag olyan tartalmú rendelet hozhat a kormány, amilyet csak akar. A drága benzinhez pedig nagyrészt tényleg a Covid miatti turbulens nemzetközi és hazai folyamatok vezettek, így könnyű szívvel lehet a vírusra mutogatni a piacellenes szabály meghúzása közben.

A magyar üzemanyagárakra azonban persze a forint árfolyama is jelentős hatással van, így fordulhatott elő, hogy már júliusban kilenc éves rekordon volt a benzinár, pedig akkor a kőolaj ára éppen esett, de a forint gyengülését ez nem tudta ellensúlyozni. Júliusban amúgy 453 forint volt a 95-ös benzin, és 447 forint a gázolaj literenkénti ára. Októberre már bőven meghaladta ezt az árszint, a hónap végére a 95-ös benzin ára is 500 forint fölé szökött, a gázolajé ekkor már 512 forint volt.

Az emelkedő üzemanyagár természetesen politikai témává vált, az ellenzéki politikusok a kormány beavatkozását - leginkább a jövedéki adó ideiglenes mérséklését vagy elengedését - követelték.

Ugyanakkor számos más eszköz is akad az Orbán-kormány kezében. Például legutóbb az elszabaduló építőipari árak kapcsán tévedt a hatósági árak ingoványos talajára a kabinet. Akkor persze nem hatósági árnak nevezték, hanem az extra-profit megadóztatásának. Egyszerűen annyi történt, hogy - szintén a vírusra hivatkozva - a kormány írt egy rendeletet a gazdaság újraindítása érdekében fizetendő kiegészítő bányajáradékról. Ebben pedig megállapították a kavics és a homok tonnánkénti legmagasabb árát, az áron felüli értékesítésből befolyt árbevételt pedig 90 százalékos adóval kínálták meg.

A legegyszerűbb útnak viszont az egyik legrégebbi út tűnik. Eleve létezik egy 1990-es törvény az árak megállapításáról, illetve ebből ered számos egyéb ágazati törvény. Ez gazdasági erőfölénnyel való visszaélés esetén jogot biztosít a kormánynak hatósági ár megállapítására. Ehhez csak a mellékletben szereplő termékek körét kell bővíteni. A MOL ugyan nincs monopol-helyzetben, de azt aligha lehet vitatni, hogy jelentős gazdasági erőfölénnyel rendelkezik az ország határain belül. A MOL és a kormány eddig viszont remek kapcsolatot ápolt egymással, így annak kimondása, hogy az olajtársaság visszaélt az erőfölényével, biztosan ártana a viszonynak.

Ugyanakkor nem is kell ennyire túlbonyolítani a dolgot, hiszen hatósági áras lett a koronavírus-teszt is tavaly szeptemberben. Akkor szimplán csak az egészségbiztosítási törvény alapján hozott rendeletbe írták bele a 17 ezer forintos maximális árat.