Márki-Zay Péter felkereste azt a bizonyos brüsszeli ereszt

"Jó estét kívánok mindenkinek, itt vagyok Brüsszelben Kész Zoltán barátommal egy ikonikus helyen" - kezdte szerda esti brüsszeli élő bejelentkezését Márki-Zay Péter, az ellenzék miniszterelnökjelöltje, aki az elmúlt két napban az Európai Unió fővárosában járt bemutatkozó turnén. A bejelentkezés helyszíne a legendás brüsszeli eresz volt, amin át Szájer József elmenekült egy, a koronavírus miatti lezárások idején tartott rendezvényről a rendőrség rajtaütése elől.

"Hát én még nem jártam itt, szemben azzal a nyolc fideszes országgyűlési képviselővel, akik a tulajdonos bevallása szerint Szájer Józsefen kívül még gyakorta látogattak el azokra az orgiákra, ahol akkor éppen 25 meztelen férfinak volt a maszk és gumi nélküli partija" - ismételte meg az előválasztási kampányában gyakran emlegetett mondatát, majd azzal folytatta, hogy aznap nem csupán Szájer József ereszkedett le az ereszen, hanem a Fidesz is. "A Fidesz ereszkedett olyan erkölcsi mélységekbe, ahonnan nincs visszaút" - mondta.

Márki-Zay értelmezése szerint a Fidesz homofób gyűlöletkampánnyal készült a 2022-es választásra, amit ő akadályozott meg azzal, hogy egy interjújában a miniszterelnök fiának homoszexualitását pedzegette.

A szájerezős bevezető után Márki-Zay a videóban aznapi brüsszeli találkozóiról számolt be, elmondása szerint tárgyalt a négy nagy európai parlamenti párt vezetői közül hárommal, köztük Manfred Weberrel, majd ígéretet tett rá, hogy hatalomra kerülése után nem csupán a homofóbtörvényt fogja eltörölni, hanem a vallásgyakorlást is szabaddá fogja tenni. "El fogják ismerni annak az Iványi Gábornak az egyházának a működését is akivel tevékenységét, akivel éppen tegnap találkoztunk itt" - mondta, utalva rá, hogy Iványi Gábor metodista gyülekezetének nem adtak egyházi státust Magyarországon, majd megismételte egyik kampányszlogenjét arról, hogy az ő Magyarországon még a fideszes politikusok is rettegés nélkül vállalhatnák melegségüket.