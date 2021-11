Októberben is Szoboszlai lett a német Bundesliga legjobb újonca

Szoboszlai Dominikot, az RB Leipzig magyar válogatott labdarúgóját választották október legjobb újoncának a német élvonalban. A Bundesliga honlapja szerint a támadó középpályás egy gólt szerzett és két gólpasszt adott októberben, az átadásainak pedig 87 százaléka volt pontos.

A 2021/22-es idényben Szoboszlai augusztus után másodszor érdemelte ki az elismerést. A szavazás végeredményéhez a szurkolók negyven, a klubok és a szakértők harminc-harminc százalékban járulnak hozzá. Szoboszlait a hónap játékosa díjra is jelölték, annak eredményét a jövő héten hirdetik ki.

A magyar válogatott játékos a Bajnokok Ligája legutóbbi fordulójában is eredményes volt, a Paris SG ellen a ráadásban rúgott be egy tizenegyest, 2-2-es döntetlenhez és pontszerzéshez segítve ezzel a Leipziget. (via MTI)